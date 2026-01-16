Рубль утром дорожает в паре с юанем на МосБирже

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль растет благодаря решению Минфина РФ более чем в два раза увеличить в январе в рамках бюджетного правила ежедневные продажи валюты.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,132 руб. (-2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 10,82 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Рубль обладает потенциалом дальнейшего укрепления по отношению к основным мировым валютам, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Российский рубль демонстрирует завидную устойчивость, констатируют эксперты.

Поддержку национальной валюте оказало сообщение о рекордном увеличении ежедневных продаж иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 16 января ежедневный объем таких операций со стороны Минфина вырастет до 12,8 млрд руб.

С учетом дополнительных операций регулятора, отмечают аналитики инвесткомпании в комментарии, совокупное предложение валюты на рынке составит около 17,42 млрд руб. в день, что создает серьезные предпосылки для дальнейшего укрепления рубля.

Минфин РФ с 16 января по 5 февраля планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 192,1 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 12,8 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства.

Такой ежедневный объем продаж станет рекордным за всю историю проведения соответствующих операций Минфином в рамках бюджетного правила, превысив 11,4 млрд рублей в день в мае 2020 года.

Ежедневные продажи валюты увеличатся в 2,3 раза по сравнению с декабрем. С 5 декабря по 15 января ежедневный объем продаж составляли 5,6 млрд рублей (в целом 123,4 млрд рублей).

С учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 16 января по 5 февраля будет продавать валюту объемом 17,42 млрд рублей в день (с 5 по 30 декабря 2025 года ЦБ продавал валюту объемом 14,54 млрд рублей в день, с 12 по 15 января 2026 года - 10,22 млрд рублей в день).

Цены на нефть слабо повышаются утром в пятницу после рекордного за полгода падения накануне, вызванного деэскалацией ситуации в Иране.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по Москве поднимается на 0,09%, до $63,82 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 0,12%, до $59,26 за баррель.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что, по информации Вашингтона, у иранских властей больше нет "планов осуществлять казни" участников многодневных протестов. Ранее американский лидер пригрозил принять жесткие меры против страны в ответ на подавление протестов.