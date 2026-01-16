Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу умеренно подрос в ожидании визита в январе делегации спецпредставителей президента США в Москву для продолжения переговоров по украинскому урегулированию; сдерживающим для покупателей фактором выступают проседающие металлы и нефть (фьючерс на Brent опустился к $63,7 за баррель) после ралли. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,4%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2712,69 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1088,22 пункта (+0,4%); лидируют в росте акции "Группы компаний ПИК" (+2,1%), "НЛМК" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%) и "ВК" (+0,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 января, составляет 78,528 руб. (-4,31 копейки).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (+0,8%), "ФосАгро" (+0,8%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,8%), "Северстали" (+0,6%), АФК "Система" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), Сбербанка (+0,4% и +0,5% "префы"), "Татнефти" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "Русала" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,1% "префы"), "МТС" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции "Интер РАО" (-1%), "Полюса" (-0,2%).

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, рост инфляции в России в январе усиливает сомнения в намерениях Банка России в очередной раз снизить ключевую ставку. На геополитической арене снова замаячил умеренный оптимизм после того, как Кремль подтвердил подготовку к новому визиту спецпосланников президента США Дональда Трампа в Москву, хотя его дата пока неизвестна. Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине должно быть достигнуто чем скорее, тем лучше, и что Россия готова к восстановлению отношений со странами Европы.

Трамп на этой неделе заявил, что пока решил не вводить пошлины на редкоземельные элементы, литий и другие критически важные минералы и вместо этого поручил своей администрации искать поставщиков среди международных торговых партнеров. Это прервало ралли в металлах.

Индекс МосБиржи остается в восходящем канале, однако ему пока не удается уйти далеко от значения 2700 пунктов. Ближайший уровень сопротивления находится чуть выше 2800 пунктов, а ближайшая поддержка расположена в районе 2600 пунктов, считает Калачев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, по нефтяным фьючерсам проходит фиксация прибыли на фоне некоторого ослабления напряженности в отношении Ирана после комментариев американского президента и надежд на сохранение стабильных поставок нефти из исламской республики. Градус геополитической неопределенности в мире в целом и в отношении Ирана, в частности, однако, остается высоким и предупреждает о возможности новых всплесков роста цен.

Индексы МосБиржи и РТС закрепились выше отметок 2700 пунктов и 1080 пунктов соответственно, продолжая попытки спасти краткосрочные "бычьи" тренды и находясь в ожидании геополитических новостей. В пятницу после закрытия основных торгов позитивный сигнал покупателям в РФ могут принести данные по замедлению роста индекса потребительских цен РФ в декабре с 6,6% до 5,8% г/г, хотя участникам стоит быть готовыми как минимум к краткосрочному всплеску инфляции в начале 2026 года из-за повышения НДС, отмечает аналитик.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, закрепление индекса МосБиржи выше 2700 пунктов снижает угрозу технического падения рынка к 2600 пунктам.

В пятницу на рынке вряд ли будут принципиальные изменения, оживление торгов может быть при появлении важных геополитических новостей, касающихся России, например, встречи с американскими переговорщиками.

После уменьшения напряженности вокруг Ирана перестали расти нефть и золото. Среднесрочно золото и акции "Полюса" стоит продолжать держать, а спекулятивно сейчас "шорты" по ним выглядят более предпочтительно, хотя и рискованно. Это же относится и к "Норникелю". При развитии коррекции в нефти цены могут вернуться к комфортному уровню около $60 за баррель Brent, считает аналитик.

На рынке акций США накануне индексы акций выросли на 0,3-0,6% во главе с Dow Jones после снижения по итогам двух сессий подряд; инвесторы оценивали статданные, корпоративные новости и отчетности.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби отметил наличие свидетельств стабилизации рынка труда и заявил, что приоритетом Федеральной резервной системы должно быть сдерживание инфляции в США. "Самое важное для нас сейчас - вернуть инфляцию к уровню в 2%", - сказал Гулсби в интервью CNBC в четверг, добавив, что его прежние опасения в отношении ситуации на рынке труда ослабли.

В Азии в пятницу наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,5%).

Южнокорейский индекс Kospi впервые превысил отметку 4840 пунктов.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены стабилизировались после рекордного за полгода падения накануне, вызванного деэскалацией ситуации в Иране.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $63,73 за баррель (-0,03% и -4,2% в четверг), февральская цена фьючерса на WTI - $59,19 за баррель (+0,03% и -4,6% накануне).