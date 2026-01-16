Поиск

Сменился руководитель студии Lucasfilm, выпускающей "Звездные войны"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Walt Disney Co. сообщила о смене руководителя студии Lucasfilm, выпускающей фильмы, сериалы и мультфильмы по вселенной "Звездных войн".

Пост президента Lucasfilm займет главный креативный директор Дейв Филони. Кэтлин Кеннеди, возглавлявшая студию 13 лет, покинет эту должность, но останется продюсером "Звездных войн".

Disney купила Lucasfilm у создателя франшизы, режиссера Джорджа Лукаса, за $4 млрд в 2012 году. Филони называют протеже Лукаса, он работает в студии с 2005 года и тесно сотрудничал с Кеннеди.

Последним фильмом по "Звездным войнам" стала картина 2019 года "Скайуокер. Восход". Она заработала в мировом прокате чуть более $1 млрд, что стало худшим результатом из фильмов последней трилогии, а также получила самые низкие оценки критиков и зрителей. Следующий фильм с Райном Гослингом выйдет в 2027 году.

При этом за последние годы студия выпустила целый ряд успешных сериалов, включая "Мандалорца" и "Андор".

