Международный совет по зерну повысил до рекорда прогноз мирового сбора зерна в этом сельхозгоду

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Международный совет по зерну (МСЗ, штаб-квартира в Лондоне) в январском обзоре повысил прогноз мирового сбора зерна в 2025/26 сезоне (июль-июнь) на 31 млн тонн, до рекордных 2 461 млн тонн.

Это объясняется прежде всего улучшением прогнозов по сбору кукурузы в основном в США и Китае, и ячменя - в Канаде и Австралии.

В 2024/25 сезоне сбор составил 2 млрд 238 млн тонн.

"Благодаря повышению урожайности (на 5%) и увеличению посевных площадей (на 1%) урожай зерна в 2025/26 сезоне побьет все существующие рекорды. Помимо рекордных сборов кукурузы и пшеницы, ожидается, что урожай ячменя и сорго также достигнет многолетних максимумов", - говорится в обзоре.

Оценка потребления зерна повышена на 16 млн тонн, до 2 416 млн тонн. Переходящие запасы на конец сезона прогнозируются в 634 млн тонн, что почти на 16 млн тонн выше предыдущей оценки.

Мировой товарооборот в этом сезоне оценивается в 446 млн тонн, что на 4 млн тонн выше предыдущего прогноза и на 5% больше в годовом исчислении.

Прогноз сбора пшеницы вырос до 842 млн тонн, что на 12 млн тонн больше предыдущей оценки. В 2024/25 сезоне ее сбор составил 801 млн тонн. "Ожидается, что в 2026/27 сезоне посевные площади под пшеницей немного сократятся, а при условии средней урожайности в следующем сезоне урожай, по предварительным прогнозам, снизится примерно на 2%, - говорится в обзоре. - Поскольку спрос достиг нового пика, ожидается небольшое сокращение мировых запасов, но совокупные запасы в основных странах-экспортерах останутся на комфортном уровне".

Прогноз сбора кукурузы в 2025/26 сезоне повышен до 1 313 млн тонн с прежних 1 298 млн тонн. В прошлом сезоне было собрано 1 млрд 238 млн тонн.

Оценка мирового производства риса практически не изменилась и составляет 543 млн тонн. С учетом небольшого снижения потребления запасы на конец 2025/26 сезона увеличатся на 2 млн тонн. Ожидания по объему мировой торговли в календарном 2026 году немного снизились, но при объеме в 60 млн тонн (рост на 2%) он все равно будет рекордным, отмечается в обзоре.

