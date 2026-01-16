Индекс МосБиржи превысил 2730 пунктов на геополитических надеждах

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу вырос на ожиданиях визита в январе делегации спецпредставителей президента США в Москву для продолжения переговоров по украинскому урегулированию, а также на фоне возобновившей подорожание нефти (фьючерс на Brent поднялся к $64,4 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2730 пунктов и достиг уровня 6 января.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 1,2% до 2733,75 пункта, индекс РТС вырос на 2,1% до 1106,46 пункта; лидерами роста выступили бумаги МКБ (+3,9%), "Группы компаний ПИК" (+3,7%), "НОВАТЭКа" (+3,1%), "Интер РАО" (+3,1%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 17 января, составил 77,8332 рубля (-69,48 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,3-0,8%, доллар от ЦБ подешевел на 0,39 рубля.

Подорожали в пятницу также акции "ВК" (+2,9%), "Русала" (+2,7%), "МТС" (+2,4%), "Московской биржи" (+1,8%), "Аэрофлота" (+1,6%), "Т-Технологии" (+1,6%), "Яндекса" (+1,6%), "НЛМК" (+1,5%), "ММК" (+1,5%), "Газпрома" (+1,4%), "Хэдхантера" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,3%), Сбербанка (+1,3% и +1,3% "префы"), ВТБ (+1,3%), АФК "Система" (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "Северстали" (+1%), "ФосАгро" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "Норникеля" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%).

Подешевели акции "Полюса" (-0,8%), "Татнефти" (-0,1%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи закрепился выше 2700 пунктов, но впечатляющих результатов не показал - инвесторы пока не видят поводов для активных покупок, хотя и массово продавать акции не торопятся. Общий настрой участников торгов можно оценить как выжидательный.

Геополитика шлет противоречивые сигналы: ожидания нового визита представителей президента США в Москву и активизации переговоров по Украине, с одной стороны, и риски новых европейских и американских санкций - с другой. Параллельно рынки нервируют коллизии между США и Ираном, на фоне этого выросла волатильность сырьевых котировок, полагает эксперт.

Технически по индексу МосБиржи картина не меняется - ближнее сопротивление лежит в области 2740-2760 пунктов, далее - 2800 пунктов, а в случае пробоя 2700 пунктов вниз выделяются области поддержки 2660 и 2620 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в пятницу уверенно вырос на фоне подтверждения в Кремле запланированного визита в Москву американской делегации для продолжения переговоров по Украине.

Не исключено, что покупки в акциях энергетических компаний были обеспечены рекомендованными накануне СД "Мосэнерго" дивидендами за 2024 год и надеждами на выплаты в других эмитентах. Также в пятницу поступили сообщения СМИ о проведении переговоров между Китаем и Россией после прекращения поставок электроэнергии в КНР с 1 января текущего года из-за невыгодности цен (ранее поставки осуществляла "Интер РАО"), отметила аналитик.

Нефть в пятницу отскочила вверх от минимума недели в районе $63 за баррель. С одной стороны, геополитическая напряженность вокруг Ирана ослабла, а с другой - эскалация ситуации может произойти в любой момент, что заставляет покупателей оставаться настороже. Следующая неделя при этом начнется с публикации блока ключевых данных о состоянии экономики Китая за декабрь и весь 2025 год, что может позволить оценить перспективы спроса на нефть второй по величине экономики мира.

Индексы МосБиржи и РТС поднялись к сопротивлениям 2735 пунктов и 1110 пунктов соответственно во многом на надеждах продолжения мирных переговоров по Украине. Мировая геополитическая ситуация, на следующей неделе, как ожидается, будет обсуждаться на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В динамике фьючерсов на нефть при этом прослеживается сохранение краткосрочных рисков перебоев с поставками, на данный момент сосредоточенных главным образом вокруг Ирана, что может стать умеренно позитивным фактором для настроений в российских акциях, заключила Кожухова.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Илья Купреев, индекс МосБиржи в пятницу восстанавливался после просадки, вызванной в начале недели дивидендными отсечками в акциях "ЛУКОЙЛа" (дивиденды 397 рублей на акцию) и "Роснефти" (11,56 рубля на акцию). Рост индекса МосБиржи поддержали сообщения о возможном визите в Москву американских переговорщиков Уиткоффа и Кушнера, а также подросшая нефть.

Перспективы быстрого восстановления бумаг нефтедобытчиков после дивидендной отсечки остаются под вопросом из-за сложного геополитического фона и санкционного давления на российский нефтегазовый сектор. Рост геополитической напряженности поддержал на неделе цены на нефть, однако повышенное внимание к происхождению нефтяных танкеров в связи с морской блокадой Венесуэлы и риторика о возможных вторичных американских санкциях с пошлинами до 500% в совокупности с крепким рублем продолжали давить на акции нефтяного сектора. Многое будет зависеть от ситуации с продажей зарубежных активов "ЛУКОЙЛа", но позитивных новостей по этой теме пока нет, отмечает Купреев.

В фокусе остается ситуация с инфляцией, поскольку рост цен в связи с повышением НДС может стать для Центробанка аргументом в пользу паузы в снижении ставки. Инфляция с 1 по 12 января составила 1,26%, тогда как за весь январь 2025 года показатель был ниже - 1,23%. В пятницу вечером ожидаются данные Росстата по инфляции в декабре.

На следующей неделе ожидается публикация данных по инфляции с 13 по 19 января, а также ряд макроэкономической статистики от Банка России, в частности, оценки платежного баланса РФ (за январь-ноябрь 2025 года), данных по внешней торговле и прямых инвестициях. Также 20 января Сбербанк представит финансовые результаты по РСБУ за декабрь 2025 года, 21 января "Фикс Прайс" проведет ВОСА, на котором будет обсуждаться вопрос обратного сплита акций с коэффициентом 1000:1, напомнил представитель УК "Первая".

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подорожали акции ПАО "Россети Томск" (+15,9% и +13,9% "префы"), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+10,5%), ПАО "НПО "Наука" (+9,8%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+9,7%), "М.Видео" (+6,9%), ПАО "Русолово" (+5,6%).

Продолжили рост бумаги "Мосэнерго" (+5,5%, до 2,4455 рубля). Накануне акции "Мосэнерго" подорожали на 5,2% после известий, что совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 0,226 рубля на акцию. Дивидендная отсечка установлена на 3 марта 2026 года, общая сумма выплат может составить 8,99 млрд рублей (83% от чистой прибыли по РСБУ за 2024 год). Внеочередное собрание акционеров, на котором планируется принять решение о выплате дивидендов, назначено на 19 февраля 2026 года. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет сформирован по состоянию на 26 января 2026 года.

Подешевели акции ПАО "Владимирский химический завод" (-6,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 53,25 млрд рублей (из них 5,68 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,72 млрд рублей на бумаги "Т-Технологий" и 4,46 млрд рублей на акции "Газпрома").

