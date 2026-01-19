Поиск

Российские самолеты Ил-114-300 и "Суперджет" представят на авиавыставке в Индии в январе

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" представит региональные самолеты Ил-114-300 и импортозамещенный "Суперджет" на выставке Wings India 2026, которая пройдет с 28 по 31 января в Хадерабаде (Индия).

"Суперджет", оснащенный российскими системами и агрегатами, включая двигатель ПД-8, будет представлен на статической стоянке, сообщили в пресс-службе "Ростеха". Турбовинтовой Ил-114-300 примет участие в летной программе выставки.

В Индии действует программа, нацеленная на то, чтобы сделать авиаперевозки более доступными и увеличить количество региональных аэропортов. Это создает предпосылки "для коммерческого успеха SJ-100 и Ил-114-300 на местном рынке", отметили в "Ростехе".

В октябре сообщалось, что ОАК и индийская корпорация Hindustan Aeronautics Limited подписали меморандум о взаимопонимании по выпуску в Индии "Суперджетов". ОАК рассчитывает не только на локализацию производства "компонентов, агрегатов, систем наших самолетов", но и на их поставки в РФ, заявлял глава компании Вадим Бадеха. "Для нас это огромная возможность расширить нашу кооперацию и снизить стоимость наших воздушных судов. Ну и, соответственно, создать действительно новый уровень взаимодействия в сфере авиационной промышленности", - пояснял он.

До 2022 года в РФ серийно выпускались "Суперджеты", созданные в международной кооперации. Из-за введенных западных санкций проект был остановлен. В 2026 году ожидается старт производства импортозамещенной версии самолета, чтобы передать авиакомпаниям в течение года 12 готовых машин, заявлял глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Сертификация Ил-114-300, по его словам, должна завершиться в начале текущего года, после этого начнутся серийные поставки.

