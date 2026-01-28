Поиск

ОАК предварительно договорилась о поставке в Индию шести Ил-114-300

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") и индийская компания Flamingo Aerospace заключили предварительное соглашение о поставке шести самолетов Ил-114-300, сообщила ОАК.

Соглашение было подписано на авиационной выставке Wings India 2026 в Хайдарабаде. Поставка самолетов ожидается с 2028 года. В дальнейшем стороны планируют расширять сотрудничество, через пресс-службу заявил глава ОАК Вадим Бадеха. В частности, ОАК намерена предоставить Flamingo Aerospace "дорожную карту развития авиационных компетенций".

"Это позволит индийской компании поэтапно наращивать возможности сборки, модификации, технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта самолетов, а также развития инфраструктуры. Соглашение отражает готовность сторон к развитию в Индии устойчивых долгосрочных авиационных проектов после подписания окончательных соглашений и получения разрешений регулирующих органов", - сказано в сообщении.

Ил-114-300 принял участие в летной программе Wings India. Полет, который проходил с пассажирами на борту, продлился более часа.

Flamingo Aerospace работает в сфере аэрокосмического производства, сказано на сайте компании. В том числе занимается разработкой систем авионики, технологий навигации, связи и управления воздушными судами.

Ил-114-300 - перспективный региональный самолет с максимальной вместимостью 68 пассажиров. Сертификация машины, как ожидается, завершиться в начале текущего года, после этого начнутся серийные поставки.

ОАК Ил-114-300 Ростех Индия Flamingo Aerospace Вадим Бадеха Хайдарабад
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Норникель" констатирует сохранение спроса на никелевую продукцию на новых рынках

 "Норникель" констатирует сохранение спроса на никелевую продукцию на новых рынках

Kia потеряла $2,3 млрд на американских пошлинах в 2025 году

Фьючерсы на золото впервые превысили $5300 за унцию

 Фьючерсы на золото впервые превысили $5300 за унцию

Amazon закроет офлайн-магазины Amazon Fresh и Amazon Go

"Почту России" могут докапитализировать для снижения долга

Объем серебра на счетах в ВТБ в 2025 г. вырос в 1,5 раза

Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновило исторический максимум

 Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновило исторический максимум
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8262 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });