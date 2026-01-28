ОАК предварительно договорилась о поставке в Индию шести Ил-114-300

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") и индийская компания Flamingo Aerospace заключили предварительное соглашение о поставке шести самолетов Ил-114-300, сообщила ОАК.

Соглашение было подписано на авиационной выставке Wings India 2026 в Хайдарабаде. Поставка самолетов ожидается с 2028 года. В дальнейшем стороны планируют расширять сотрудничество, через пресс-службу заявил глава ОАК Вадим Бадеха. В частности, ОАК намерена предоставить Flamingo Aerospace "дорожную карту развития авиационных компетенций".

"Это позволит индийской компании поэтапно наращивать возможности сборки, модификации, технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта самолетов, а также развития инфраструктуры. Соглашение отражает готовность сторон к развитию в Индии устойчивых долгосрочных авиационных проектов после подписания окончательных соглашений и получения разрешений регулирующих органов", - сказано в сообщении.

Ил-114-300 принял участие в летной программе Wings India. Полет, который проходил с пассажирами на борту, продлился более часа.

Flamingo Aerospace работает в сфере аэрокосмического производства, сказано на сайте компании. В том числе занимается разработкой систем авионики, технологий навигации, связи и управления воздушными судами.

Ил-114-300 - перспективный региональный самолет с максимальной вместимостью 68 пассажиров. Сертификация машины, как ожидается, завершиться в начале текущего года, после этого начнутся серийные поставки.