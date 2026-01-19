Ozon и Wildberries усилят контроль за маркированными товарами на своих маркетплейсах

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Маркетплейсы Ozon и Wildberries подписали дорожную карту с оператором системы маркировки "Честный знак" Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), целью которой является поэтапный переход к профилактической системе контроля за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, говорится в их совместном пресс-релизе.

До сих пор маркетплейсы проверяют наличие обязательной маркировки на этапе приемки товаров на свои склады.

Цель дорожной карты – более глубокая интеграция ИТ-систем маркетплейсов с "Честным знаком", которая, в частности, позволит проверять аккредитацию самих продавцов в системе маркировки. То есть проверка будет происходить еще на этапе создания карточек товаров.

Таким образом, "цифровые площадки расширят механизмы проверки маркированных товаров, независимо от модели продаж – как со складов маркетплейсов, так и с использованием логистики платформ при отгрузке со складов продавцов", уточняется в релизе.

"Компании будут проверять документы о происхождении и качестве маркированных товаров уже на этапе создания карточек – до их публикации на маркетплейсах. Товары появятся на витринах только после успешной проверки, а в случае отсутствия маркировки карточки товаров будут заблокированы", - отмечается в сообщении.

Кроме того, маркетплейсы и ЦРПТ планируют совместно работать над выявлением продукции псевдороссийских производителей – компаний-фантомов, заявляющих о российском происхождении, но при этом не имеющих на территории страны фактического производства. Если нарушения подтверждаются, продажи таких товаров будут ограничены маркетплейсами.

Участники дорожной карты планируют плавный переход на новую систему, чтобы продавцы и производители маркируемой продукции могли адаптировать свои бизнес-процессы под новые правила.

В ноябре объединенная компания Wildberries-Russ, маркетплейс Ozon и классифайд "Авито" подписали меморандум о добросовестных практиках цифровых платформ. Документ закрепляет добровольное принятие обязательств по досрочному исполнению отдельных требований федерального закона, регулирующего платформенную экономику в РФ, который вступит в силу с 1 октября 2026 года.