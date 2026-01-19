Поиск

Производство водки в РФ в 2025 г. снизилось на 4,2%, вина - выросло на 13,6%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Производство водки в РФ в 2025 году уменьшилось на 4,2%, до 79,3 млн декалитров (дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Коньячные предприятия сократили производство на 13,3%, до 8,4 млн дал. Выработка ликероводочных изделий увеличилась на 8,1%, до 19,6 млн дал. В целом спиртных напитков (крепостью более 9 градусов) было произведено 117,6 млн дал, что на 2,8% меньше прошлогоднего.

В то же время производство виноградных вин выросло на 13,6%, до 36,98 млн дал. Темпы роста выпуска игристых (шампанских) вин были ниже - 7,7%, до 18,96 млн дал. Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта упало до 59 тыс. дал с 199,6 тыс. дал, с содержанием этилового спирта - до 25,5 тыс. дал с 47,1 тыс. дал. Плодовой алкогольной продукции было выработано 1,9 млн дал против 5,9 млн дал в 2024 году.

Наибольшее снижение отмечено в сегменте слабого алкоголя - до 1,5 млн дал с 9,8 млн дал в 2024 году.

Всего производство алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в РФ в 2025 году составило 178,3 млн дал, что на 5,3% меньше, чем в 2024 году.

Росалкогольтабакконтроль
