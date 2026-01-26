В России продажи алкоголя в 2025 году снизились на 9,3%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В России в 2025 году розничная продажа алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизилась к 2024 году на 9,3% - до 205,8 млн декалитров (дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Наибольшее падение произошло на рынке слабоалкогольных напитков: почти в восемь раз, до 1,53 млн дал.

Розничные продажи водки снизились на 3,6%, до 73,3 млн дал, коньяка - на 9,2%, до 15 млн дал. В то же время реализация ликероводочных изделий выросла на 12,7%, до 18,8 млн дал. Всего спиртных напитков (крепостью выше 9 градусов) было продано 119,98 млн дал, что на 1,1% меньше прошлогоднего.

Снизились и продажи вина. В 2025 году виноградных вин было реализовано 56 млн дал, что на 1,9% меньше, чем год назад, игристых (шампанских) - 22,7 млн дал (на 3,2% меньше). Реализация ликерных вин упала на 10,7%, до 1,15 млн дал, плодовой алкогольной продукции - почти в четыре раза, до 2,5 млн дал.