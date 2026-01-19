Евросовет созовет внеочередной саммит ЕС в связи с ситуацией вокруг Гренландии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил о решении созвать внеочередной саммит ЕС из-за напряженности, возникшей в связи с планами США в отношении Гренландии.

"Учитывая значимость последних событий и в целях дальнейшей координации, я принял решение созвать внеочередное заседание Европейского совета в ближайшие дни", - говорится в распространенном в ночь на понедельник заявлении Кошты.

Он сообщил, что его консультации с государствами-членами ЕС по поводу событий, связанных с напряженностью вокруг Гренландии, подтверждают общую твердую приверженность таким принципам, как единство в уважении международного права, территориальной целостности и национального суверенитета; единство в поддержке и солидарности с Данией и Гренландией; признание общих трансатлантических интересов в мире и безопасности в Арктике, в частности, в рамках НАТО.

Государства-члены ЕС согласны, что вводимые США пошлины подорвут трансатлантические отношения и несовместимы с торговым соглашением между ЕС и Соединенными Штатами. Они готовы "защищаться от любых форм принуждения".

Вместе с тем в заявлении указывается на готовность ЕС "продолжать конструктивное взаимодействие с США по всем вопросам, представляющим взаимный интерес".

В минувшую субботу президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что в связи с ситуацией с Гренландией введет с 1 февраля в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Нидерландов и Финляндии пошлину в 10% на все отправляемые в США товары.