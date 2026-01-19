Поиск

Евросовет созовет внеочередной саммит ЕС в связи с ситуацией вокруг Гренландии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил о решении созвать внеочередной саммит ЕС из-за напряженности, возникшей в связи с планами США в отношении Гренландии.

"Учитывая значимость последних событий и в целях дальнейшей координации, я принял решение созвать внеочередное заседание Европейского совета в ближайшие дни", - говорится в распространенном в ночь на понедельник заявлении Кошты.

Он сообщил, что его консультации с государствами-членами ЕС по поводу событий, связанных с напряженностью вокруг Гренландии, подтверждают общую твердую приверженность таким принципам, как единство в уважении международного права, территориальной целостности и национального суверенитета; единство в поддержке и солидарности с Данией и Гренландией; признание общих трансатлантических интересов в мире и безопасности в Арктике, в частности, в рамках НАТО.

Государства-члены ЕС согласны, что вводимые США пошлины подорвут трансатлантические отношения и несовместимы с торговым соглашением между ЕС и Соединенными Штатами. Они готовы "защищаться от любых форм принуждения".

Вместе с тем в заявлении указывается на готовность ЕС "продолжать конструктивное взаимодействие с США по всем вопросам, представляющим взаимный интерес".

В минувшую субботу президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что в связи с ситуацией с Гренландией введет с 1 февраля в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Нидерландов и Финляндии пошлину в 10% на все отправляемые в США товары.

ЕС Евросоюз Гренландия Антониу Кошта
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подорожала до $64,19 за баррель

Международный экономический форум начнется 19 января в Давосе

В России с 1 февраля более 40 выплат, пособий и компенсаций проиндексируют на 5,6%

В Европе цены на газ за неделю выросли больше, чем за два года

Росстат оценил инфляцию в 2025 году в 5,59%

Силуанов сообщил, что федеральный бюджет в 2025 г. исполнен с дефицитом 2,6% ВВП

 Силуанов сообщил, что федеральный бюджет в 2025 г. исполнен с дефицитом 2,6% ВВП

Умер основатель сети ресторанов Ginza Project Вадим Лапин

Международные резервы России в 2025 году выросли на 23,9% до рекордных $754,9 млрд

Международные резервы РФ с 26 декабря по 2 января сократились на $11,4 млрд

Суд отказал розничным инвесторам в присоединении к иску ЦБ РФ к Euroclear
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8175 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 16 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 51 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2505 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });