Bloomberg сообщил о намерении ЕС уладить спор с США о Гренландии дипломатически

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Руководство Евросоюза намерено сначала воспользоваться дипломатическими средствами для урегулирования кризиса с США вокруг Гренландии до того, как начать вводить пошлины на американскую продукцию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями вопроса.

По их словам, ЕС изучает возможность и иных мер, кроме пошлин, но для начала попытается найти дипломатическое решение.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил о решении созвать внеочередной саммит ЕС из-за напряженности, возникшей в связи с планами США взять Гренландию под контроль.

По данным Bloomberg, ЕС может прибегнуть к пошлинам на товары США на сумму в $93 млрд. Агентство поясняет, что Евросоюз ранее уже одобрил эти пошлины, но не стал применять их в связи с процессом решения торговых разногласий с США. Пошлины затронули бы, в частности, самолеты компании Boeing, автомобили, произведенные в США, бурбон.

Источники Bloomberg отметили, что, если президент США Дональд Трамп воплотит угрозу в жизнь и в начале февраля введет пошлины против стран, не согласных с передачей Гренландии Соединенным Штатам, ЕС может дать добро на возобновление ответных мер.

При этом, добавляет агентство, под вопросом может оказаться заключенное в июле 2025 года торговое соглашение ЕС и США, которое еще должно получить подтверждение со стороны Европарламента.

Трамп написал в соцсети, что с февраля введет пошлины в отношении ряда европейских стран, поддерживающих Данию в вопросе о принадлежности Гренландии. "С 1 февраля 2026 года все эти страны - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия - будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары", - заявил Трамп.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил NBC, что угрозы ЕС в отношении торгового соглашения с США не стоит воспринимать всерьез.

"Европейцы демонстрируют слабость, США демонстрируют силу. Европейские лидеры переменят мнение и поймут, что им нужно быть под защитой США", - заверил министр.