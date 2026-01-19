Индексы МосБиржи и РТС незначительно изменились в начале основных торгов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует смешанную динамику blue chips на фоне ожиданий нового раунда переговоров США и России по украинскому урегулированию и данных Росстата о замедлении инфляции в 2025 году, сдерживающим фактором для покупателей выступает проседающая нефть (Brent откатилась ниже $64 за баррель) на фоне локального ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,1%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2736,05 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1107,39 пункта (+0,1%); лидерами роста выступили акции ПАО "Южуралзолото" (+3%), "Полюса" (+2,5%), "Норникеля" (+0,8%), но подешевели бумаги "МТС" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 января, составляет 77,8332 руб. (-69,48 копейки).

Подорожали также акции "АЛРОСА" (+0,7%), "Русала" (+0,6%), "ФосАгро" (+0,6%), "ММК" (+0,3%), "Яндекса" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,1% "префы"), "Т-Технологий" (+0,1%).

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,2% "префы"), "Северстали" (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (-0,3%), "ВК" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).

Согласно вышедшим вечером в пятницу данным Росстата, рост потребительских цен в РФ в декабре 2025 года составил 0,32% после роста на 0,42% в ноябре, на 0,5% в октябре, на 0,34% в сентябре, снижения на 0,4% в августе. Инфляция в декабре 2025 года оказалась ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,48%.

В целом за 2025 год инфляция, по данным Росстата, составила 5,59% после 9,52% в 2024 году, 7,42% в 2023 году, 11,94% в 2022 году, 8,39% в 2021 году, 4,9% в 2020 году и 3% в 2019 году.

Рост цен по итогам 2025 года оказался ниже официальных прогнозов. Прогноз ЦБ от октября по инфляции на 2025 год был на уровне 6,5-7%, сентябрьский прогноз Минэкономразвития - 6,8%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2025 году равнялся 5,8%.

Издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило в субботу со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп 13 января распорядился, чтобы Пентагон начал готовиться атаковать Иран, но позднее прислушался к многочисленным возражениям против своевременности операции. Советники пояснили ему, что сейчас США не располагают в ближневосточном регионе достаточными военными ресурсами, которые позволили бы вести масштабную планомерную атаку на Иран и одновременно защитили бы американские войска и союзников США на Ближнем Востоке, отметило WSJ.

Тем временем Трамп заявил, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран в связи ситуацией с Гренландией. "С 1 февраля 2026 года эти страны - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия - будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары", - написал он в субботу в соцсети Truth Social.

Американский лидер добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

Трамп в последние недели активизировал усилия, нацеленные на то, чтобы Дания передала Гренландию США. Власти Дании и Гренландии выступают против таких инициатив. Многие европейские страны выразили солидарность с Данией и сообщили о готовности ей помогать.

Финляндия продолжит поддерживать Данию и Гренландию, заявил в социальных сетях президент Александр Стубб.

Несколько государств НАТО заявили о полной поддержке Дании и Гренландии после того, как Трамп сообщил о намерении ввести пошлины против государств, отправивших на остров военных. "Мы выражаем полную солидарность Дании и народу Гренландии... Мы готовы принять участие в диалоге, основывающемся на соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности, которые мы полностью поддерживаем", - говорится в заявлении Дании, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании, опубликованном на сайте шведского правительства.

В нем отмечается, что угроза США о введении пошлин подрывает трансатлантические отношения, а страны готовы к координированному ответу.

Комментарии экспертов

По оценке управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерины Крыловой, индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в рамках 2725-2775 пунктов.

В понедельник значимых корпоративных событий на рынке не ожидается, статистических данных тоже, в фокусе новостной фон с экономического форума в Давосе и геополитика. Улучшение ожиданий по геополитике будет способствовать покупкам, также импульс рынку на текущей неделе может придать и неплохая статистика Росстата по недельной инфляции, выходящая в среду. В этом случае индекс может найти силы пойти к 2800 пунктам под конец недели, полагает эксперт ПСБ.

По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, в целом настроения на рынке отражают ожидания инвесторов относительно потенциального снижения геополитической напряженности, что традиционно воспринимается как позитивный фактор для российских активов. Рынок реагирует на сообщения о возможном прогрессе в урегулировании украинского конфликта. Президент Чехии после встречи с Владимиром Зеленским отметил, что в документах, касающихся достижения мира, содержатся некие уступки, на которые Украина готова пойти, хотя детали этих уступок не раскрывались, отмечает аналитик.

В ближайшие дни ожидаются переговоры между США и Украиной, а также, вероятно, президент США и глава Еврокомиссии обсудят мирный план на встрече в Давосе. После этих переговоров американские представители - Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер - могут посетить Москву для встречи с российским президентом. В Кремле уже подтвердили ожидание этого визита, хотя даты пока не известны.

Индекс МосБиржи на дневном таймфрейме демонстрирует отскок от наклонной линии тренда от 28 октября 2025 года, проходящей в районе 2689 пунктов. Уровнем сопротивления может выступать показатель 2779,7 пункта. При наличии негатива индикатор может снова снизиться к зоне 2689 пунктов, считает Гудым.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Игорь Соколов, индекс МосБиржи приблизился к несильному сопротивлению 2750 пунктов, его пробой поставит цель движения к 2800 пунктам. Выше этой отметки без дополнительных драйверов рынку будет трудно забраться, поводов же для дальнейшего уверенного роста пока не видно.

Решение Трампа ввести торговые пошлины в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии привело к очередному обновлению золотом исторического максимума, что подогревает спрос на акции золотодобывающих компаний. На нефтяном рынке сопротивлением для Brent выступает уровень $65 за баррель и пока нет причин для его пробоя. Спекулятивно могут подняться акции "НОВАТЭКа", отыгрывая резкое подорожание газа в Европе из-за холодной погоды, отмечает Соколов.

Мировые биржи

В США в минувшую пятницу индексы акций просели на 0,1-0,2%, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и ситуацию вокруг Федеральной резервной системы (ФРС).

Трамп в пятницу дал понять, что не планирует назначать экономического советника Белого дома Кевина Хассетта на пост председателя Федрезерва. "Я действительно хочу оставить вас там, где вы есть", - сказал президент в ходе мероприятия в Белом доме. Он добавил, что не хочет "терять" Хассетта, поскольку это будет для него "серьезной проблемой".

Хассетт считался одним из главных претендентов на должность следующего руководителя ФРС наряду с бывшим членом совета управляющих американского ЦБ Кевином Уоршем.

Сам Хассетт высказался по поводу обвинений министерства юстиции в адрес нынешнего главы Центробанка Джерома Пауэлла, срок действия полномочий которого истекает в мае. Выступая на Fox Business Network, советник обозначил, что не считает эти обвинения серьезными, а обращение Минюста к ФРС, вероятно, является "простым запросом информации". Федрезерв получил от министерства ряд предписаний в связи с заявлениями Пауэлла по вопросу многолетнего проекта реконструкции штаб-квартиры Центробанка.

ФРС сообщила в пятницу, что объем промышленного производства в США в декабре 2025 года увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал повышение всего на 0,1%. В ноябре, согласно пересмотренным данным, промпроизводство выросло на 0,4%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее.

В понедельник биржи США будут закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,7%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,8-1,2%).

Экономика Китая в IV квартале 2025 года выросла на минимальные за три года 4,5% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления. Темпы роста ВВП замедлились с 4,8% в июле-сентябре. Аналитики в среднем ожидали ослабления подъема до 4,4%, по данным Trading Economics.

Промышленное производство в Китае в декабре 2025 года увеличилось на 5,2% в годовом выражении. Рост ускорился по сравнению с 4,8% в ноябре и был максимальным с сентября. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение промпроизводства на 5%. По итогам всего прошедшего года промпроизводство в Китае повысилось на 5,9%.

Розничные продажи в КНР в декабре увеличились на 0,9% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - это минимальный прирост с декабря 2022 года. В ноябре показатель поднялся на 1,3%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение розничных продаж в декабре на 1,2%. По итогам 2025 года в целом розничные продажи повысились на 3,7%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются вниз, инвесторы оценивают ситуацию вокруг Ирана, а также вокруг Гренландии, претензии на которую заявляет Трамп.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 мск в понедельник составила $63,62 за баррель (-0,8% и +0,6% в пятницу), февральская цена фьючерса на WTI - $59,04 за баррель (-0,7% и +0,4% в пятницу).

Европейские государства готовы к координированному ответу на введение сборов со стороны США, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным Financial Times, страны ЕС рассматривают введение пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро или ряд ограничений для американских компаний.

Пентагон в ближайшие дни и недели начнет переброску воздушных, сухопутных и морских сил к иранским границам, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на "хорошо осведомленные" американские военные источники.

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln на фоне ситуации в Иране в воскресенье вошла в Малаккский пролив по пути на Ближний Восток, сообщает издание The Jerusalem Post. Ожидается, что авианосец и сопровождающие его корабли прибудут в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) через 5-7 дней.