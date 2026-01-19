Сбербанк в декабре выдал ипотеку на рекордные за пять лет 613 млрд рублей

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Сбербанк в декабре 2025 года выдал ипотечных кредитов на рекордные за пять лет 613 млрд рублей (рост к ноябрю на 67,9%), основной прирост обеспечила семейная программа, сообщил банк со ссылкой на данные сервиса "Домклик".

Выдачи семейной ипотеки Сбербанком в декабре составили 464,3 млрд рублей (рекорд за всю историю, рост к ноябрю на 75,5%), базовой ипотеки - 110 млрд рублей (рост к ноябрю на 47,5%). Доля семейной ипотеки в общем объеме выдач в декабре составила почти 76%.

Банк объясняет высокий спрос на семейную ипотеку стремлением заемщиков успеть оформить льготные кредиты до введения ограничений по этой программе.

В России с февраля запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью. Супруги должны будут стать обязательными созаемщиками по кредиту (сейчас семейные пары могут оформлять две ипотеки, если в сделке участвует только один из супругов). Исключение составит случай, если супруг или супруга не является гражданином России. При этом у супругов сохранится возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения кредита по программе.