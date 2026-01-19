Поиск

Сбербанк в декабре выдал ипотеку на рекордные за пять лет 613 млрд рублей

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Сбербанк в декабре 2025 года выдал ипотечных кредитов на рекордные за пять лет 613 млрд рублей (рост к ноябрю на 67,9%), основной прирост обеспечила семейная программа, сообщил банк со ссылкой на данные сервиса "Домклик".

Выдачи семейной ипотеки Сбербанком в декабре составили 464,3 млрд рублей (рекорд за всю историю, рост к ноябрю на 75,5%), базовой ипотеки - 110 млрд рублей (рост к ноябрю на 47,5%). Доля семейной ипотеки в общем объеме выдач в декабре составила почти 76%.

Банк объясняет высокий спрос на семейную ипотеку стремлением заемщиков успеть оформить льготные кредиты до введения ограничений по этой программе.

В России с февраля запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью. Супруги должны будут стать обязательными созаемщиками по кредиту (сейчас семейные пары могут оформлять две ипотеки, если в сделке участвует только один из супругов). Исключение составит случай, если супруг или супруга не является гражданином России. При этом у супругов сохранится возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения кредита по программе.

Сбербанк Домклик
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк в декабре выдал ипотеку на рекордные за пять лет 613 млрд рублей

Нефть Brent подорожала до $64,19 за баррель

Международный экономический форум начнется 19 января в Давосе

В России с 1 февраля более 40 выплат, пособий и компенсаций проиндексируют на 5,6%

В Европе цены на газ за неделю выросли больше, чем за два года

Росстат оценил инфляцию в 2025 году в 5,59%

Силуанов сообщил, что федеральный бюджет в 2025 г. исполнен с дефицитом 2,6% ВВП

 Силуанов сообщил, что федеральный бюджет в 2025 г. исполнен с дефицитом 2,6% ВВП

Умер основатель сети ресторанов Ginza Project Вадим Лапин

Международные резервы России в 2025 году выросли на 23,9% до рекордных $754,9 млрд

Международные резервы РФ с 26 декабря по 2 января сократились на $11,4 млрд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8178 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 16 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 51 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2505 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });