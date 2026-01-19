"Цемрос" закрыл несколько предприятий на фоне падения спроса

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Крупный производитель цемента "Цемрос" в 2025 году остановил работу некоторых производственных площадок, сообщает сайт компании.

"В середине 2025 года "Цемрос" был вынужден принять решение о временной приостановке работы некоторых производственных площадок. В Белгородской области остановлено предприятие "Белгородский цемент". Параллельно идет поэтапная консервация Ульяновского филиала, а Липецкий филиал переведен на ограниченный режим - без производства клинкера, с сохранением помола, упаковки и лабораторных функций", - прокомментировал директор департамента маркетинга и стратегического анализа компании Денис Усольцев.

По его словам, это вынужденная, мера, направленная на сохранение устойчивости на период нестабильности.

"Причиной приостановки работы цементных заводов является отсутствие спроса на их продукцию в регионах при параллельном неконтролируемом росте импорта. Во время предыдущего спада потребления цемента 2014-2018 годов из хозяйственного оборота России было выведено как минимум 6 предприятий полного цикла и заморожено около 30 млн т мощностей", - отметил Усольцев.

По его предварительной оценке, в 2025 году спрос на цемент в России снизился на 9%, до 60,6 млн тонн. В абсолютных цифрах рынок потерял более 6 млн тонн, это сопоставимо с объемом продукции "5-6 средних цементных заводов" в месяц. Таким образом, год фактически откатил рынок к показателям 2020-2021 годов, когда в ковид многие стройки просто не работали, отметил эксперт.

Несмотря на профицит мощностей по производству цемента в стране, в Россию ежегодно завозится около 4 млн тонн цемента, преимущественно из Белоруссии и Ирана.

"Имеющиеся производственные мощности существенно превышают спрос - в стране работает более 60 предприятий с суммарными мощностями свыше 80 млн т продукции в год. При этом фактическое потребление в 2024-2025 годах составило примерно 60-67 млн т, то есть мы говорим о десятках миллионов вакантных, незадействованных в хозяйственном обороте резервах", - уточняет Усольцев.

По его оценке, импортный цемент "часто поставляемый по демпинговым ценам", вытесняет российских производителей с традиционных рынков - в Центральной России, а также в приграничных регионах и на юге страны. При этом российские производители в условиях сокращения объемов производства увеличивают логистические затраты (дальность перевозок), это влечет рост себестоимости отечественного цемента.

По данным Росстата, в ноябре 2025 года цены на портландцемент выросли примерно на 6% в годовом выражении - на уровне официальной инфляции. При этом основной рост пришелся на первое полугодие, а во втором рынок вошел в фазу стагнации и ценовой коррекции.

"Наблюдаемый рост цен на цемент во многом связан с необходимостью компенсировать выпадающие объемы и убытки, возникающие из-за импорта", - сообщил "Цемрос".

Во время предыдущего спада потребления цемента, в 2014-2018 годах из хозяйственного оборота России было выведено, как минимум, шесть предприятий полного цикла и заморожено около 30 млн тонн мощностей.

В холдинге "Цемрос" в ответ на запрос "Интерфакса" сообщили, что остановка других заводов группы не планируется.

"На текущий момент остановка других производств холдинга не планируется. Но при дальнейшем сокращении спроса и увеличении давления импорта риск остановки предприятий отечественной цементной отрасли в целом и "Цемроса" в частности существует.", - сказали в холдинге.

"Цемрос" (ранее - "Евроцемент") объединяет 18 цементных заводов, а также более 30 карьеров по добыче нерудных материалов. "Евроцемент" в 2021 году сменил собственника, а в 2023 году изменил название на "Цемрос".