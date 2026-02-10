"Союзцемент" спрогнозировал спад потребления цемента в 2026 году минимум на 15%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В России в 2026 году потребление цемента, по прогнозу отраслевого объединения "Союзцемент", может составить около 52 млн тонн против 61 млн тонн в 2025 году, сообщила исполнительный директор объединения Дарья Мартынкина на XIII Международном форуме-выставке "Сибирская строительная неделя - 2026".

"По итогам 2025 года мы наблюдаем спад (в потреблении цемента в России - ИФ) на 9% по сравнению с 2024 годом, когда показатель составлял 67 млн тонн. Прогноз Союза на 2026 год - это дальнейший спад не менее, чем на 15%", - отметила Мартынкина.

По ее словам, уже за январь 2026 года отмечается снижение потребления на 28% по отношению к январю прошлого года. В числе причин: сокращение программ жилищного и инфраструктурного строительства, высокая ключевая ставка Банка России, закрытие льготных ипотечных программ, низкая покупательная способность.

Кроме того, продолжает расти импорт цемента: в 2024 году его доля составляла 5,4% от общего объема потребления в России, в 2025 году увеличилась до 6,2%.

При этом, подчеркивает исполнительный директор отраслевого объединения, продолжает расти и количество компаний-импортеров, а также компаний, которые получают сертификаты соответствия на поставки цементной продукции из стран, не входящих в ЕАЭС. Речь идет, в частности, о производителях из Ирана (по данным за 2024 год 18 заводов-изготовителей, всего 56 сертификатов соответствия), Турции и Китая (по 5 заводов-изготовителей, 9 и 11 сертификатов соответствия), Вьетнама (3 завода-изготовителя, 6 сертификатов соответствия).

Как сказано в презентации "Союзцемента", всего из Ирана в Россию в 2025 году было ввезено 1,185 млн тонн цемента (более 31% всего импорта и 2% от общего потребления), в 2024 году - 855 тысяч тонн (23,4% и 1,3%).

Исследованяи РАНХиГС показали, что в результате роста импорта цемента 44 отечественных завода-производителя (всего в России 61 цементный завод) "могут оказаться нерентабельны и находиться под риском остановки производства", отметила Мартынкина.

"Президентская академия предлагает принять меры в виде квотирования, введения пошлин, либо, как минимум, автоматического лицензирования, который бы позволил отслеживать объемы импорта. По существу "Союзцемент" солидарен с этим выводом, и дело за тем, чтобы эта ситуация была объективно оценена", - отметила Мартынкина, уточнив, что в настоящее время российские цемзаводы загружены в среднем на 60%.

"Не меньшую обеспокоенность участников отрасли вызывает и то, что в импорте есть значительная доля некачественной продукции (...). Чтобы защититься от нее, очень важно ввести инспекционный контроль на границе каждой партии поставляемого цемента из-за пределов ЕАЭС. Такие нормы есть, но ФТС такой контроль сейчас фактически не осуществляет", - сказала исполнительный директор "Союзцемента".

Она напомнила, что большими остаются как объемы фальсифицированного цемента (12,1 млн тонн по данным за 2024 год), так и доля незаконного оборота цемента (19%) в стране.

В сентябре 2025 года директор по маркетингу АО "ХК "Сибцем" Андрей Рубцов на межрегиональном строительном форуме "СтроимСибирь-2035" в Кемерове заявил, что необходимо ограничить импорт цемента в Россию до 1,5 млн тонн в год для защиты отечественных производителей. По его мнению, регулировать объемы импорта можно за счет заключения межправительственных соглашений с Белоруссией, Казахстаном, Китаем, а также другими странами.

Как сказано в презентации Мартынкиной, в 2025 году в Россию было импортировано 3,8 млн тонн цемента, в 2024 году - 3,7 млн тонн.

"Союзцемент" создан в 2002 году и к настоящему времени объединяет более 45 цементных заводов на территории стран-участниц ЕАЭС. Общая мощность предприятий превышает 100 млн тонн цемента в год (73% мощностей в РФ и 65% мощностей в ЕАЭС).