Совокупная годовая выручка российских девелоперов составила 5,57 трлн рублей

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Совокупная выручка российских девелоперов за 2025 год составила 5,57 трлн рублей, говорится в исследовании "Движение.ру", авторы которого ссылаются на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

"Спрос на жилье, разогретый в четвертом квартале минувшего года изменениями в условия программы льготной семейной ипотеки, а также разговорами о дальнейшем ужесточении ее условий, позволил застройщикам совокупно выручить в 2025 году 5,57 трлн рублей. Это максимальный результат за все время существования первичного рынка недвижимости в России", - пишут эксперты.

Расчет велся в целом по России и отдельно по крупнейшим городам (дополнительно была изучена Тюмень, как город, находящийся в десятке лидеров по объему строящегося жилья). Данные по Петербургу приведены по городской агломерации (с учетом окраинных районов города, административно относящихся к Ленинградской области).

Рост выручки от продаж недвижимости в 2025 году зафиксирован в большинстве мегаполисов России (+49% в Нижнем Новгороде, рост на 20-30% в Перми, Омске, Ростове-на-Дону). Снизилась выручка в пяти крупных городах: Екатеринбурге, Самаре, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Красноярске.

Как показало исследование, продажи девелоперов в 2025 году (в количестве реализованных квартир) превысили показатели 2024 года. Девелоперы смогли продать 584 тысячи квартир - на 2,4% больше, чем годом ранее.

"Ежемесячные пики продаж фиксировались с октября 2025 года, а в декабре был абсолютный годовой рекорд - 84 тысячи сделок. Для сравнения, в июне 2024 года, когда сворачивалась базовая программа - 82,6 тысячи реализованных лотов", - говорится в исследовании.

В 2023 году было продано 729 тысяч квартир.

По динамике общего числа сделок на первичном рынке лидируют те же города. Но отрицательная динамика продаж зафиксирована уже в восьми мегаполисах.

Российские банки выдали ипотечных кредитов на 4,3 трлн рублей в 2025 году, подсчитал недавно ВТБ. В банке отметили, что во втором полугодии продажи резко ускорились, более чем на 40% превысив результат аналогичного периода 2024 года. По данным ВТБ, доля всех льготных программ в общем объеме продаж достигла по итогам года 79%.