Девелопер "АПРИ" увеличил годовые продажи на 5% до 20,9 млрд рублей

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Продажи девелопера "АПРИ" в 2025 году составили 20,9 млрд рублей, что на 5% выше уровня 2024 года, сообщила компания.

"C учетом сделок, состоявшихся в декабре, но подлежащих регистрации в январе 2026 года, продажи выросли на 15% год к году - до 22,8 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

В физическом выражении продажи в 2025 году составили 109,24 тыс. кв. метров против 151,35 тыс. кв. метров в 2024 году (снижение на 27,8%). С учетом сделок, которые состоялись в декабре, но будут зарегистрированы в январе 2026 года, продажи в прошлом году составили 122,2 тысячи кв. метров.

В 2025 году наибольший рост "продемонстрировали проекты в высокой стадии готовности: объекты микрорайонов "Твоя привилегия" в Челябинске и новом для компании регионе - Екатеринбурге, а также жилого комплекса бизнес-класса "Грани" в Челябинске".

В декабре 2025 году объем продаж в денежном выражении вырос к декабрю 2024 года более чем вдвое - до 4,4 млрд рублей. C учетом сделок, состоявшихся в декабре, но подлежащих регистрации в январе 2026 года, продажи увеличились более чем в втрое, составив 6,35 млрд рублей.

В физическом выражении продажи в декабре составили 16,2 тыс. кв. метров (рост более чем в 2 раза к декабрю 2024 года), 29,16 тыс. кв. метров с учетом сделок, которые будут зарегистрированы в январе 2026 года (рост в 4 раза).

В 2025 году "АПРИ" ввел 67,5 тысяч кв. метров. Динамика в сравнении с 2024 годом не приводится.

Объем текущего строительства АПРИ в прошлом году вырос на 15% - до 383,6 тысячи кв. м "за счет новых проектов, таких как вторая очередь микрорайона "Твоя привилегия" в Челябинске, а также за счет масштабирования этой концепции в Екатеринбурге".

По данным "АПРИ", в 2025 году средняя цена за квадратный метр увеличилась на 22% - до 147,38 тысячи рублей. Доля зарегистрированных договоров с использованием ипотеки в прошлом году составила 62% против 60% в 2024 году.

По словам председателя совета директоров ПАО "АПРИ" Алексея Овакимяна, в 2025 году "АПРИ" увеличил число регионов присутствия до пяти за счет выхода "на четыре новых рынка - Екатеринбург, Ставрополье, Ленинградскую область и Дальний Восток".

Группа компаний "АПРИ" с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости, в портфеле ГК насчитывается 14 проектов, два из них реализованы.

ПАО "АПРИ" летом 2024 года провело IPO и привлекло 880 млн рублей. Вся компания была оценена в 10,8 млрд рублей. По данным компании, ООО "ОК-Финанс" владеет 89,7% акций девелопера. Еще 10,3% акций находится в свободном обращении. Крупнейшим акционером "ОК-Финанс" является Тимофей Карабинцев, которому принадлежит 38,7% ООО.