Минфин 21 января проведет аукционы по размещению ОФЗ 26228 и 26230

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Минфин сообщил, что 21 января проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26228 и ОФЗ-ПД серии 26230 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Облигации серии 26228 с погашением 10 апреля 2030 года имеют 22 полугодовых купонных периода, дата выплаты 14-го купонного дохода - 15 апреля 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,65% годовых (1-22-й купоны - 38,15 рубля на облигацию).

Облигации серии 26230 с погашением 16 марта 2039 года имеют 39 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 126 дней, дата выплаты 14-го купонного дохода - 1 апреля 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,7% годовых (1-й купон - 26,58 рубля на облигацию и 2-40-й купоны - 38,39 рубля на облигацию).

Минфин ОФЗ
