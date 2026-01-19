Поиск

Банк России отметил сокращение числа жалоб на блокировку карт

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Банк России с 1 по 19 января получил 7,4 тысячи обращений граждан в связи с блокировкой карт, что вдвое меньше обычного, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

"Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов ранее сообщил, что с начала 2026 года количество временных блокировок карт и счетов физлиц в рамках борьбы с мошенничеством превысило несколько миллионов.

"Банк России, который ведет базу данных о мошеннических операциях, не согласен с оценками экспертов о количестве заблокированных карт", - отметили в пресс-службе ЦБ.

По данным экспертов, опрошенных "Коммерсантом", в первые недели 2026 года было заблокировано 2-3 млн карт и счетов физических лиц. Они связывали такую динамику в том числе с расширением перечня признаков подозрительных операций с 1 января в два раза - до 12 признаков.

ЦБ отметил, что при выявлении банком перевода, который соответствует одному из действующих с 1 января 2026 года признаков мошеннической операции, карта клиента и перевод денег не блокируются. В этом случае банк на два дня приостанавливает перевод денег или отказывает клиенту в операции с использованием платежных карт, СБП или переводов электронных денежных средств. Крупные банки ежемесячно охлаждают около 330 тыс. переводов на реквизиты из базы данных Банка России.

При обнаружении операции с одним из признаков мошеннической операции банк незамедлительно уведомляет клиента о риске мошенничества, а также сообщает о возможности подтвердить перевод не позднее одного дня, следующего за днем его приостановления, или совершить повторную операцию по тем же реквизитам и на ту же сумму. Если клиент дал согласие на перевод или совершил операцию повторно, то банк обязан незамедлительно исполнить распоряжение клиента, кроме случая, когда сведения о получателе денег содержатся в базе данных Банка России о мошеннических операциях.

База данных ЦБ об операциях без согласия клиентов формируется на основе сведений от банков и других участников информационного обмена, в нее также могут поступать сведения из МВД. Если клиент банка сообщал об обмане, то данные о получателе средств (например, номер счета или другие реквизиты мошенника) попадут в базу ЦБ. "Предоставленную банками информацию мы проверяем в соответствии с внутренним порядком и включаем в базу данных на основе определенных правил и алгоритмов. Благодаря такому подходу вероятность необоснованного включения реквизитов добросовестных граждан в базу данных сведена к минимуму", - отметили в ЦБ.

