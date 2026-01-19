Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2750п по индексу МосБиржи

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с роста на данных Росстата о замедлении инфляции в 2025 году и в ожидании нового раунда переговоров США и России по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором для покупателей выступала локально просевшая нефть (Brent опускалась ниже $64 за баррель) на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи превысил 2750 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2750,25 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1114,2 пункта (+0,7%); лидировали в росте акции "АЛРОСА" (+3%), "Полюса" (+2,4%), ПАО "Южуралзолото" (+2,3%) на фоне новых рекордов цен на золото и серебро.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 января, составил 77,7586 руб. (-7,46 копейки).

Подорожали также акции "Северстали" (+1,9%), "ММК" (+1,9%), "Норникеля" (+1,9%), "НОВАТЭКа" (+1,7%), "НЛМК" (+1,3%), "Московской биржи" (+1,2%), "Русала" (+1,1%), "ФосАгро" (+0,9%), "Т-Технологий" (+0,9%), АФК "Система" (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), Сбербанка (+0,7% и +0,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,2% "префы"), "Газпрома" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), ВТБ (+0,3%).

Подешевели акции MDMG (-2,4%), "МТС" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "Группы компаний ПИК" (-0,3%), "ВК" (-0,3%), "Роснефти" (-0,1%), "Хэдхантера" (-0,1%).

Согласно вышедшим вечером в пятницу данным Росстата, рост потребительских цен в РФ в декабре 2025 года составил 0,32% после роста на 0,42% в ноябре, на 0,5% в октябре, на 0,34% в сентябре, снижения на 0,4% в августе. Инфляция в декабре 2025 года оказалась ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,48%.

В целом за 2025 год инфляция, по данным Росстата, составила 5,59% после 9,52% в 2024 году, 7,42% в 2023 году, 11,94% в 2022 году, 8,39% в 2021 году, 4,9% в 2020 году и 3% в 2019 году.

Рост цен по итогам 2025 года оказался ниже официальных прогнозов. Прогноз ЦБ от октября по инфляции на 2025 год был на уровне 6,5-7%, сентябрьский прогноз Минэкономразвития - 6,8%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2025 году равнялся 5,8%.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев проведет 20 января в Давосе в ходе Всемирного экономического форума переговоры по украинской тематике со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, сообщил в понедельник портал Axios со ссылкой на источник.

Издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило в субботу со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп 13 января распорядился, чтобы Пентагон начал готовиться атаковать Иран, но позднее прислушался к многочисленным возражениям против своевременности операции. Советники пояснили ему, что сейчас США не располагают в ближневосточном регионе достаточными военными ресурсами, которые позволили бы вести масштабную планомерную атаку на Иран и одновременно защитили бы американские войска и союзников США на Ближнем Востоке, отметило WSJ.

Тем временем Трамп заявил, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран в связи ситуацией с Гренландией. "С 1 февраля 2026 года эти страны - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия - будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары", - написал он в субботу в соцсети Truth Social.

Американский лидер добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

Трамп в последние недели активизировал усилия, нацеленные на то, чтобы Дания передала Гренландию США. Власти Дании и Гренландии выступают против таких инициатив. Многие европейские страны выразили солидарность с Данией и сообщили о готовности ей помогать.

"Мы выражаем полную солидарность Дании и народу Гренландии... Мы готовы принять участие в диалоге, основывающемся на соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности, которые мы полностью поддерживаем", - говорится в заявлении Дании, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании, опубликованном на сайте шведского правительства.

В нем отмечается, что угроза США о введении пошлин подрывает трансатлантические отношения, а страны готовы к координированному ответу.

Цены на золото и серебро обновили рекорды в понедельник на фоне увеличения спроса на активы "тихой гавани" в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Трейдеры опасаются, что усиление давления со стороны Трампа, заявляющего претензии на Гренландию, спровоцирует масштабную торговую войну между США и Европой.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в понедельник после неуверенного старта набрал обороты и поднялся выше 2750 пунктов, активность покупателей подпитывали ожидания новых событий на геополитическом фронте. По данным СМИ, во вторник в рамках Всемирного экономического форума в Давосе может состояться встреча Кирилла Дмитриева, спецпредставителя президента РФ, со Стивом Уиткоффом, спецпосланником американского президента. Также "на полях" мероприятия не исключена встреча глав США и Украины.

Во вторник Народный банк Китая соберется для обсуждения базовой кредитной ставки, в еврозоне выйдет январский индекс экономических настроений от ZEW, Банк России опубликует комментарий "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики", а Сбербанк представит финансовые результаты по РСБУ за декабрь. Ожидания по индексу МосБиржи на вторник - колебания в коридоре 2700-2800 пунктов, возможны всплески волатильности на геополитических новостях, считает Шепелев.

По оценке портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, восходящий импульс на новостях о вероятном продолжении российско-американских переговоров оказывает поддержку рынку акций еще с прошлой недели, а в понедельник умеренно позитивный геополитический фон поддержали утечки о возможных контактах делегаций в Давосе. В понедельник внимание привлекли акции "ЭсЭфАй", которые продемонстрировали резкий рост в отсутствие каких-либо публичных объявлений.

На текущей неделе ожидается публикация данных Росстата по инфляции с 13 по 19 января, а также ряда макроэкономической статистики от Банка России, в частности, оценки платежного баланса РФ (за январь-ноябрь 2025 года), данных по внешней торговле и прямых инвестициях.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Игорь Соколов, после пробоя индексом МосБиржи промежуточного сопротивления 2750 пунктов целью дальнейшего движения становится рубеж 2800 пунктов. Выше этой отметки без дополнительных драйверов рынку будет трудно забраться, поводов же для дальнейшего уверенного роста пока не видно.

Решение Трампа ввести торговые пошлины в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии привело к очередному обновлению золотом исторического максимума, что подогревает спрос на акции золотодобывающих компаний. На нефтяном рынке сопротивлением для Brent выступает уровень $65 за баррель, и пока нет причин для его пробоя. Спекулятивно могут подняться акции "НОВАТЭКа", отыгрывая резкое подорожание газа в Европе из-за холодной погоды, считает Соколов.

Как отмечает инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин, индекс МосБиржи поднялся до 2750 пунктов, то есть в район конца прошлого года, а ближайшей целью роста выступает рубеж 2800 пунктов. Поддерживают российский рынок позитивные ожидания по геополитике - форум в Давосе посетит представитель президента РФ Дмитриев, чтобы встретиться с американской делегацией; также в Давосе может пройти встреча президентов США и Украины.

Выросли бумаги ПАО "Группа Астра" (+5%) после новостей об обсуждении продажи 20% акционерного капитала. Возможным покупателем называется "Росатом". Акции "ЭсЭфАй" взлетели на фоне известий о планируемом заседании совета директоров, на котором может осуждаться дальнейшая распродажа активов "ЭсЭфАй" с последующей выплатой дивидендов, отметил Бахтин.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,7%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,5-1,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,8-1,4%).

Экономика Китая в IV квартале 2025 года выросла на минимальные за три года 4,5% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления. Темпы роста ВВП замедлились с 4,8% в июле-сентябре. Аналитики в среднем ожидали ослабления подъема до 4,4%, по данным Trading Economics.

Промышленное производство в Китае в декабре 2025 года увеличилось на 5,2% в годовом выражении. Рост ускорился по сравнению с 4,8% в ноябре и был максимальным с сентября. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение промпроизводства на 5%. По итогам всего прошедшего года промпроизводство в Китае повысилось на 5,9%.

Розничные продажи в КНР в декабре увеличились на 0,9% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - это минимальный прирост с декабря 2022 года. В ноябре показатель поднялся на 1,3%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение розничных продаж в декабре на 1,2%. По итогам 2025 года в целом розничные продажи повысились на 3,7%.

Потребительские цены в еврозоне в декабре увеличились на 1,9% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные. Инфляция замедлилась по сравнению с 2,1% месяцем ранее. Предварительно сообщалось о повышении потребительских цен в декабре на 2%, и консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков не предполагал пересмотра этой оценки.

В понедельник биржи США не работают в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены отыграли дневную просадку (Brent опускалась к $63,3 за баррель) за счет эскалации напряженности вокруг Гренландии, ранее цены корректировались благодаря отсутствию непосредственной угрозы военного удара США по Ирану.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени в понедельник составила $64,1 за баррель (-0,03% и +0,6% в пятницу), февральская цена фьючерса на WTI - $59,45 за баррель (+0,1% и +0,4% в пятницу).

Президент США Дональд Трамп, ранее неоднократно заявлявший о намерении присоединить Гренландию по соображениям национальной безопасности, на минувших выходных сообщил о скором введение 10%-й пошлины в отношении ряда европейских стран, не поддержавших его намерение.

Европейские государства готовы к координированному ответу на введение сборов со стороны США, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным Financial Times, страны ЕС рассматривают введение пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро или ряд ограничений для американских компаний.

Тем временем американский лидер не делал новых заявлений относительно удара по Ирану, что несколько ослабило опасения рынка по поводу эскалации в регионе и возможных перебоев поставок нефти.

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln на фоне ситуации в Иране в воскресенье вошла в Малаккский пролив по пути на Ближний Восток, сообщило издание The Jerusalem Post. Ожидается, что авианосец и сопровождающие его корабли прибудут в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) через 5-7 дней.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ЭсЭфАй" (+28,5%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+9,8%), ПАО "НПО "Наука" (+9,7%), "АПРИ" (+8,9%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (+5,9%), ПАО "Элемент" (+5,1%), ПАО "Владимирский химический завод" (+4,8%).

Снизились расписки "О'Кей" (-3,3%), акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-2,9%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-2,2%), ПАО "Группа Аренадата" (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 57,51 млрд рублей (из них 6,91 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,61 млрд рублей на бумаги "Т-Технологий" и 3,65 млрд рублей на акции "Газпрома").