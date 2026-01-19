ЦБ РФ на четверть сократит сеть по обслуживанию наличных к 2028 году

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ продолжит оптимизировать региональную сеть по обслуживанию наличного денежного обращения (НДО) в связи с сокращением оборота наличных и расширением роли банков при работе с ними, говорится в основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы, опубликованных на сайте Банка России.

ЦБ в конце 2025 года завершил первый этап этой трансформации: в составе главных управлений сейчас функционируют семь центров организации НДО и операционного обслуживания и 87 операционно-кассовых центров (ОКЦ).

В 2026-2027 годах Банк России планирует провести второй и третий этапы этой оптимизации, в результате чего будет ликвидировано в общей сложности 23 кассовых центра, то есть их количество к 2028 году сократится до 64 центров (на 26%).

"Для того, чтобы не допустить проблем с доступностью наличных денег для граждан и организаций и обеспечить непрерывность НДО, Банк России предусмотрел комплекс мер по оперативному восстановлению кассового обслуживания клиентов банков на случай непредвиденных обстоятельств (в том числе возможного прекращения деятельности кредитных организаций, работающих с наличными деньгами Банка России, на отдельных территориях Российской Федерации)", - отмечает ЦБ.

Регулятор также в 2026-2030 годах продолжит проведение исследований по изучению спроса на наличные деньги со стороны граждан и бизнеса, рассмотрит возможность применения стресс-тестирования участников НДО для оценки достаточности инфраструктуры.