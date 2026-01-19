Поиск

ЦБ РФ хочет ввести запрет на изготовление предметов, схожих с банкнотами

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Банк России хочет запретить изготовление предметов, схожих по форме с банкнотами и монетами, а также ввести административную ответственность за это, следует из основных направлений развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы, опубликованного на сайте ЦБ.

"Проводится работа по установлению запрета на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с банкнотами и монетами Банка России, в том числе по геометрическим размерам, и административной ответственности за указанные деяния. Предложения Банка России рассматриваются заинтересованными министерствами и ведомствами", - отмечает ЦБ.

Банк России для профилактики фальшивомонетничества проводит модернизацию банкнот, усиливая их защитный комплекс и улучшая потребительские качества. В 2026-2028 годах ЦБ планирует разработать и выпустить в обращение модернизированные банкноты номиналом 500, 50 и 10 рублей.

