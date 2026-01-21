Сбербанк в 2026 году рассчитывает на "значимый" рост прибыли к 2025 году

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2026 году с учетом прогноза по рентабельности капитала в 22% планирует нарастить прибыль по сравнению с 2025 годом, причем значимо, заявил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"Мы в 22% целимся (по рентабельности капитала на 2026 год - ИФ). Это точно получается, расчетно даже больше, чем мы заработали в этом (2025) году. Причем довольно значимо, а какие-то круглые цифры посмотрим постепенно", - сообщил Скворцов в эфире РБК-ТВ.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) в 2025 году выросла на 8,4% до 1,694 трлн рублей. Отчет по МСФО за 2025 год банк планирует опубликовать 26 февраля.