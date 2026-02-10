Поиск

Сбербанк в январе увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21,7% - до 161,7 млрд руб.

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк в январе 2026 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21,7% - до 161,7 млрд руб. по сравнению со 132,9 млрд руб. прибыли в январе 2025 года, говорится в сообщении банка.

Рентабельность капитала в январе текущего года выросла до 23,2% с 22,2% годом ранее.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в январе 2026 года выросли на 22,6% - до 53,2 млрд руб. (43,4 млрд руб. в январе 2025 года). На динамику этого показателя существенное влияние оказало укрепление рубля, отмечает банк.

Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,6% за январь 2026 года.

Чистые процентные доходы в январе выросли на 25,9% - до 291,5 млрд руб. на фоне увеличения объема работающих активов во второй половине 2025 года.

Чистые комиссионные доходы в январе текущего года составили 51,8 млрд руб., что на 3,6% больше результата января 2025 года.

Операционные расходы в январе выросли на 15,3% - до 78,5 млрд руб. Отношение расходов к доходам в январе 2026 года составило 23,3% против 24,8% годом ранее.

Базовый и основной капитал в январе снизились на 0,1% - до 6,633 трлн руб. и 6,783 трлн руб. соответственно. Общий капитал за месяц вырос на 1,7% в основном за счет заработанной чистой прибыли и составил 7,830 трлн руб.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала на 1 февраля 2026 года составили 11,7% и 12,0% соответственно (против 11,6% и 11,9% на 1 января 2026 года). Коэффициент достаточности общего капитала за январь вырос на 0,3 процентного пункта (п.п.) - до 13,8%.

