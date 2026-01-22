Европейские рынки акций не показали единой динамики

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в среду.

Индексы поднялись с внутридневных минимумов после выступления президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трамп заявил, что Штаты хотят немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии у Дании. Он также отметил, что не будет использовать военную силу для захвата острова, который нужен Вашингтону для обеспечения собственной и международной безопасности.

Тон заявлений Трампа был более мягким, чем ранее, когда он говорил, что США не "сдадут назад" на пути к цели получения контроля над Гренландией, и отказывался исключить возможность захвата острова силой, отмечает Reuters.

В выходные президент США также пригрозил ввести новые пошлины на товары из европейских государств, выступающих против его планов по присоединению Гренландии. Европейские лидеры назвали такие заявления неприемлемыми и пообещали принять ответные меры. Как сообщается, депутаты Европарламента согласились заморозить процесс ратификации торгового соглашения с США.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в среду понизился на 0,02% - до 602,67 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,11%, французский CAC 40 - 0,08%, испанский IBEX 35 - 0,06%. Германский DAX потерял 0,58%, итальянский FTSE MIB - 0,5%.

Статданные, опубликованные в среду, показали ускорение инфляции в Великобритании в декабре до 3,4% с ноябрьских 3,2%. Рост потребительских цен превысил консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics экспертов в 3,3%.

Базовая инфляция, при расчете которой не учитывается стоимость продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (индекс CPI Core), в прошлом месяце составила 3,2%, как и в ноябре.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 стали акции оператора платежного сервиса Edenred (+10,5%), лидером снижения - бумаги производителя продуктов питания и напитков Danone (-8,4%).

Падению цены акций Danone способствовала приостановка продаж одного из ее брендов детского питания в Сингапуре на фоне массового отзыва детских смесей конкурирующей Nestle в ряде стран.

Котировки бумаг оборонных компаний опустились по итогам торгов. Рыночная стоимость Hensoldt уменьшилась на 3%, Rheinmetall - на 2,9%, Renk - на 3,3%, Leonardo - на 1,5%, Thales - на 1%.

Капитализация британской фармкомпании AstraZeneca снизилась на 1,4% на информации о том, что она готовит потенциальное предложение о покупке французской Abivax с оценкой на уровне 13,75 млрд евро. Акции Abivax подешевели на 1,2%.

Бумаги горнодобывающих компаний завершили торги уверенным ростом, в том числе акции BHP подорожали на 3,7%, Rio Tinto - на 5,2%, Endeavour Mining - на 1,7%, Anglo American - на 4,9%, Glencore - на 3,7%, Antofagasta - на 1,4%.

Рыночная стоимость производителя шоколада Barry Callebaut увеличилась на 3,3%. Компания сообщила о назначении новым главным исполнительным директором Хайна Шумахера, ранее занимавшего должность CEO в Unilever.

Акции Burberry Group подорожали на 5%. Сопоставимые продажи одного из ведущих мировых производителей товаров класса люкс в квартале, завершившемся 27 декабря, выросли сильнее ожиданий рынка.