Трамп заверил, что не будет применять силу для получения контроля над Гренландией

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пообещал не применять силу для установления контроля над Гренландией.

"Мне не придется использовать силу. Я не хочу использовать силу. Я не буду использовать силу", - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он объяснил свои намерения тем, что, по его мнению, только США способны обеспечить безопасность острова.

"Вы можете сказать нам "да", и мы будем благодарны. Либо вы можете сказать нам "нет", и мы запомним это", - подытожил Трамп.