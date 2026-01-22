Поиск

Оценка роста ВВП США в III квартале повышена с 4,3% до 4,4%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Экономика США в третьем квартале 2025 года увеличилась на 4,4% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли страны.

Предварительно сообщалось о росте на 4,3%.

Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, не ожидали пересмотра показателя.

Рост американского ВВП в третьем квартале стал максимальным за два года.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, в июле-сентябре увеличились на 3,5%, государственные расходы - на 2,2%, как и сообщалось ранее.

Инвестиции бизнеса в основные активы повысились на 0,8% (предварительно было объявлено о росте на 1%), капиталовложения в жилищном секторе упали на 7,1% (-5,1%).

Объем экспорта подскочил на 9,6% (8,8%), импорта - уменьшился на 4,4% (-4,7%).

Индекс потребительских цен PCE в третьем квартале составил 2,8% (2,1% во втором квартале), что совпало с предварительной оценкой.

Значение индекса PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, подтверждено на уровне 2,9% (2,6% в предыдущем квартале).

Корпоративные прибыли в США в июле-сентябре увеличились на 4,7% по сравнению с предыдущим кварталом (до $3,412 трлн), тогда как ранее сообщалось о подъеме на 4,4%. Во втором квартале они повысились лишь на 0,2%. Рост корпоративных прибылей в годовом выражении составил 10,8% (предварительно 10,5%).

