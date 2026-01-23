Минэнерго РФ поддержало предоставление угольщикам рассрочки по уплате НДПИ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Правительственная подкомиссия по оказанию адресных мер поддержки угольным компаниям (возглавляет министр финансов Антон Силуанов) продолжит работу в 2026 г., сообщило Минэнерго РФ.

По итогам 2025 г. на подкомиссии было рассмотрено 12 групп организаций угольной отрасли (включая 41 угольный разрез и шахту). Планируется, что в 2026 г. изучат заявки всех организаций, заинтересованных в предоставлении финансовых мер государственной поддержки, говорится в сообщении.

Минэнерго также поддержало инициативу Минфина о предоставлении угольным компания рассрочки до конца 2026 г. на уплату отсроченных ранее до конца февраля 2026 г. платежей по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховым взносам. Такое решение является закономерным продолжением ранее предоставленных мер поддержки, отметили в Минэнерго.

Рассрочка должна распространиться на все 138 организаций, которым ранее была предоставлена отсрочка, считают в Минэнерго. Она позволит угольным компаниям сохранить ликвидность и оборотные средства. Угольные компании смогут планово, до конца 2026 г., погасить задолженность по уплате НДПИ и страховых взносов за девять месяцев, говорится в сообщении ведомства.

В Минэнерго отметили, что совместно с Минфином дорабатывают проект постановления.

Минфин РФ в четверг предложил предоставить угольным компаниям рассрочку до конца 2026 г. на уплату отсроченных ранее до февраля 2026 г. платежей по НДПИ и страховым взносам. Рассрочка будет предоставляться с марта по декабрь 2026 г. включительно, при условии внесения платежей в течение этого периода равными частями.

В декабре правительство РФ продлило утвержденную в мае 2025 г. отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых и страховым взносам для угольных компаний до 28 февраля 2026 г. включительно. "Сейчас мы обсуждаем уже, какие меры мы будем принимать в следующем году, потому что мы считаем, что поддержка и дальше должна быть для угольной отрасли", - говорил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Помимо этого, президент России Владимир Путин по итогам РЭН-2025 поручил правительству провести мониторинг финансового состояния компаний угольной отрасли и при необходимости принять меры государственной поддержки с целью повышения их экономической эффективности и конкурентоспособности.