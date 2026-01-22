Поиск

Запасы нефти в США выросли на 3,6 млн баррелей, сильнее прогноза

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,602 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 16 января, подскочили на 5,98 млн баррелей, дистиллятов - на 3,35 млн баррелей.

Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1,7 млн баррелей и сокращения резервов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 1,478 млн баррелей после роста на 745 тыс. баррелей неделей ранее.

