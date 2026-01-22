Поиск

Модернизацию энергетики Дальнего Востока могут профинансировать за счет дивпотока "РусГидро"

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил рассмотреть возможность финансирования модернизации объектов электроэнергетики на Дальнем Востоке за счет дивидендного потока ПАО "РусГидро" с 2026 г. с последующим возмещением компании с 2028 г. этого объема средств через механизм дальневосточной надбавки, сообщила пресс-служба Трутнева по итогам заседания правкомиссии по вопросам социально-экономического развития региона.

Помимо этого, Трутнев дал поручение Минстрою и дальневосточным регионам разработать программу повышения эффективности теплоснабжения за счет комплексной модернизации и реконструкции. Программа должна предусматривать источники и механизмы финансирования, в том числе казначейские кредиты.

Минвостокразвития, Минэнерго и дальневосточным регионам также поручено провести инвентаризацию объектов электро- и теплоснабжения для создания реестра таких объектов и актуализации планов по повышению эффективности энергоснабжения и оптимизации объемов субсидирования межтарифной разницы, говорится в сообщении пресс-службы.

Существующий механизм субсидирования тарифов для населения Дальнего Востока перегружает региональные бюджеты, что приводит к росту задолженности перед поставщиками энергоресурсов. "Долг региональных бюджетов перед компанией "РусГидро" сегодня составляет почти 40 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова Трутнева.

Ранее он заявил журналистам, что "РусГидро" не будет выплачивать дивиденды в 2026 г.

"Прежде всего надо строить новые мощности и повышать эффективность работы уже имеющихся. Кроме того, нам необходимо улучшить логистику завоза энергоносителей, потому что Дальний Восток огромный, и у нас немного сложно работают системы регулирования", - рассказал он о текущих задачах.

О том, что правительство РФ вместе с руководством "РусГидро" готовят предложения по улучшению экономического состояния компании, Трутнев сообщал в начале 2025 г. "Основная проблема "РусГидро" заключается в том, что она платит за уголь по рыночной цене, а тарифы держит в регулируемом секторе. Экономика таким образом не работает", - говорил он.

На прошедшем в сентябре 2025 г. совещании по энергетике у президента РФ Владимира Путина были в целом одобрены все предложенные ранее меры поддержки "РусГидро", в том числе направление дивидендного потока на инвестиции, говорил журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак.

Меры поддержки "РусГидро" касаются в большей степени долговой нагрузки, срок моратория на дивиденды пока официально не определен, говорил позже член правления компании Сергей Теребулин.

