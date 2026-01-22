Поиск

"РусГидро" не будет выплачивать дивиденды в 2026 году

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - "РусГидро" не будет выплачивать дивиденды в 2026 году, заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев, отвечая на вопрос журналистов о перспективах развития энергетики Дальнего Востока.

"Прежде всего надо строить новые мощности и повышать эффективность работы уже имеющихся. Кроме того, нам необходимо улучшить логистику завоза энергоносителей, потому что Дальний Восток огромный, и у нас немного сложно работают системы регулирования", - рассказал Трутнев о текущих задачах.

"Кроме того, мы видим целый ряд проектов, в которых некоторые технологические улучшения могут позволить сэкономить много денег. Такая задача тоже стоит", - отметил он.

"Для этого мы планируем использовать средства, полученные от дивидендов "РусГидро", которые в этом году принято решение не выплачивать", - заключил курирующий Дальний Восток вице-премьер.

"Инфраструктурные облигации. Мы тоже их будем использовать для повышения эффективности", - ответил также Трутнев на вопрос, какие еще рассматриваются меры поддержки "РусГидро".

О том, что правительство РФ вместе с руководством "РусГидро" готовят предложения по улучшению экономического состояния компании, Трутнев сообщал в начале 2025 г. "Основная проблема "РусГидро" заключается в том, что она платит за уголь по рыночной цене, а тарифы держит в регулируемом секторе. Экономика таким образом не работает", - говорил он.

На прошедшем в сентябре 2025 г. совещании по энергетике у президента РФ Владимира Путина были в целом одобрены все предложенные ранее меры поддержки "РусГидро", в том числе направление дивидендного потока на инвестиции, говорил журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак.

Меры поддержки "РусГидро" касаются в большей степени долговой нагрузки, срок моратория на дивиденды пока официально не определен, говорил позже член правления компании Сергей Теребулин.

