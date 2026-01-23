Глава "Росатома" заявил, что закрепление США в Гренландии позволит замкнуть Трансарктический коридор в транспортное кольцо

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Трансарктический транспортный коридор в случае закрепления США в Гренландии и сотрудничества с Россией может замкнуться и превратиться в большое транспортное кольцо, считает глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Не могу исключать, что развитие экономического потенциала в целом всего Арктического региона позволит нам говорить о замыкании Трансарктического транспортного коридора в большое транспортное кольцо", - так прокомментировал Лихачев спор вокруг Гренландии в интервью "Стране Росатом".

Он отметил, что "это, разумеется, вопрос среднесрочной перспективы, зависящий от целого ряда политических решений".

Глава "Росатома" напомнил, что в прошлом году на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин заявил, что Россия и США могут совместно работать в Арктическом регионе.

Касаясь перспектив экономического развития полярного региона в случае расширения политического присутствия США в Арктике, Лихачев подчеркнул: "Мы лучше, чем кто-либо понимаем, что освоение этого сурового региона — вопрос не политики, а вопрос применения самых передовых технологий".

"Грубо говоря, флаг на полюсе поставить несложно, попробуй оттуда что-нибудь привези. Атомные технологии "Росатома" незаменимы для работы в Арктике", - полагает глава "Росатома".

По его словам, Северный морской путь сегодня обслуживают восемь российских атомных ледоколов, еще четыре — в разной степени строительства.

"Более интенсивного судоходства по Ледовитому океану, чем сегодня, не велось никогда — даже во времена СССР", - заметил Лихачев.

Он отметил, что "по поручению президента России сейчас прорабатываются контуры создания Трансарктического транспортного коридора".

"Этот крупнейший логистический и инфраструктурный проект позволит эффективно консолидировать промышленный экспорт российских предприятий Урала, Арктики, Сибири через акваторию Большого Северного морского пути в направлении потребителей Азиатского региона, которые предъявляют растущий спрос на российскую продукцию", - добавил руководитель атомного ведомства.