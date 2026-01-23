Поиск

Глава "Росатома" заявил, что закрепление США в Гренландии позволит замкнуть Трансарктический коридор в транспортное кольцо

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Трансарктический транспортный коридор в случае закрепления США в Гренландии и сотрудничества с Россией может замкнуться и превратиться в большое транспортное кольцо, считает глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Не могу исключать, что развитие экономического потенциала в целом всего Арктического региона позволит нам говорить о замыкании Трансарктического транспортного коридора в большое транспортное кольцо", - так прокомментировал Лихачев спор вокруг Гренландии в интервью "Стране Росатом".

Он отметил, что "это, разумеется, вопрос среднесрочной перспективы, зависящий от целого ряда политических решений".

Глава "Росатома" напомнил, что в прошлом году на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин заявил, что Россия и США могут совместно работать в Арктическом регионе.

Касаясь перспектив экономического развития полярного региона в случае расширения политического присутствия США в Арктике, Лихачев подчеркнул: "Мы лучше, чем кто-либо понимаем, что освоение этого сурового региона — вопрос не политики, а вопрос применения самых передовых технологий".

"Грубо говоря, флаг на полюсе поставить несложно, попробуй оттуда что-нибудь привези. Атомные технологии "Росатома" незаменимы для работы в Арктике", - полагает глава "Росатома".

По его словам, Северный морской путь сегодня обслуживают восемь российских атомных ледоколов, еще четыре — в разной степени строительства.

"Более интенсивного судоходства по Ледовитому океану, чем сегодня, не велось никогда — даже во времена СССР", - заметил Лихачев.

Он отметил, что "по поручению президента России сейчас прорабатываются контуры создания Трансарктического транспортного коридора".

"Этот крупнейший логистический и инфраструктурный проект позволит эффективно консолидировать промышленный экспорт российских предприятий Урала, Арктики, Сибири через акваторию Большого Северного морского пути в направлении потребителей Азиатского региона, которые предъявляют растущий спрос на российскую продукцию", - добавил руководитель атомного ведомства.

Алексей Лихачев Росатом Гренландия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Amazon уволит тысячи сотрудников на следующей неделе

 Amazon уволит тысячи сотрудников на следующей неделе

Структуры Шереметьево и Внуково подали заявки на участие в аукционе по продаже Домодедово

 Структуры Шереметьево и Внуково подали заявки на участие в аукционе по продаже Домодедово

Новак сообщил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 0,8%

 Новак сообщил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 0,8%

"Автодор" обсуждает параметры очередной индексации тарифов на сети своих дорог

 "Автодор" обсуждает параметры очередной индексации тарифов на сети своих дорог

На "Мосбирже" среднедневной объем торгов серебром на прошлой неделе превысил 5 тонн

 На "Мосбирже" среднедневной объем торгов серебром на прошлой неделе превысил 5 тонн
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 56 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8229 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });