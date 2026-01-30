Кремль считает ошибочным мнение Гутерриша о невозможности сравнивать Донбасс и Гренладию

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Кремле не согласны с мнением генсека ООН Антониу Гутерриша, который считает некорректным сравнение ситуаций с Донбассом и Крымом с Гренландией.

"Мы считаем такие выводы глубоко ошибочными с точки зрения международного права, мы не согласны с этими выводами и имеем хорошо известную всем аргументированную позицию", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Гутерриш, комментируя самоопределение Крыма и Донбасса, сказал, что, в отличие от Гренландии, принцип самоопределения не может быть применен к Крыму и Донбассу, и здесь важнее принцип территориальной целостности.