"Татспиртпром" официально перешел в собственность "Росспиртпрома"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Объявленная в конце прошлого года крупная сделка на алкогольном рынке РФ закрыта.

Как сообщается в ЕГРЮЛ, "Татспиртпром" с 23 января 2026 года официально перешел в собственность "Росспиртпрома". Одобрение ФАС на проведение этой сделки "Росспиртпром" получил в конце декабря 2025 года.

30 декабря 2025 года АО "Связьинвестнефтехим" подписало юридически обязывающее соглашение о продаже "Росспиртпрому" 100% акций АО "Татспиртпром". "Татспиртпром" принадлежал Татарстану через АО "Связьинвестнефтехим".

Сумма сделки не раскрывалась.

Модель дальнейшего функционирования предполагает сохранение двух юридических лиц, каждое из которых продолжит специализироваться в соответствии со своей базовой компетенцией. Головные офисы АО "Росспиртпром" и АО "Татспиртпром" будут находиться в Казани.

"Татспиртпром" объединяет два спиртовых и два ликероводочных завода, а также винзавод Vigrosso в Казани.

АО "Росспиртпром" было создано в 2009 году. Ему принадлежит комплекс полного производственного цикла, состоящий из 8 спиртовых заводов мощностью 22,5 млн декалитров спирта в год и двух сервисных компаний. По распоряжению правительства РФ от 2023 года "Росспиртпром" был включен в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2023-2025 годы. В 2024 году в рамках приватизации компания была продана на аукционе ООО "Бизнес-Альянс" (бенефициар - бизнесмен Владимир Акаев).

