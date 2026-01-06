Поиск

Досудебное расследование за призывы к атакам на КТК начато в Казахстане

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Департамент полиции Астаны начал досудебное расследование в отношении граждан, публично призывавших к атакам на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), следует из ответа генерального прокурора Казахстана в ответ на депутатский запрос.

"17 декабря 2025 года департаментом полиции города Астана по факту негативного высказывания граждан относительно повреждения Каспийского трубопроводного консорциума начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 174 Уголовного кодекса РК (разжигание национальной розни)", - говорится в ответе генпрокурора Берика Асылова.

Генпрокурор также сообщил, что в ходе досудебного расследования приняты меры к установлению данных лиц и сбору доказательств их виновности, по результатам которых их действиям будет дана окончательная квалификация и принято процессуальное решение.

В миреВ Казахстане потери нефтедобычи из-за атак на КТК оценили в 480 тыс. тоннЧитать подробнее

"Генеральной прокуратурой ранее был размещен пресс-релиз с предупреждением о недопустимости распространения ложной информации и иных публикаций в масс-медиа с противоправным контентом, а также наличии уголовной и административной ответственности за такие действия. Аналогичную разъяснительную работу с гражданами на постоянной основе проводят прокуроры на местах", - напомнили в надзорном ведомстве.

17 декабря депутат мажилиса парламента Айдос Сарым в своем запросе на имя генпрокурора и премьера республики попросил приравнять к терроризму и госизмене призывы к ударам по КТК.

"Просим вас дать правовую оценку действиям граждан, публично призывающих к нанесению ударов по критически важным для Казахстана инфраструктурным объектам. Рассмотреть возможность квалификации данных действий по статье 256 Уголовного кодекса (пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма) и статье 175 (государственная измена)", - сказал он.

29 ноября в морском порту Новороссийска в результате атаки с применением безэкипажных катеров выведено из строя ВПУ-2, принадлежащее КТК.

МИД Казахстана со своей стороны выразил протест в адрес Украины в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру КТК.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ. В 2024 году консорциум отправил по системе 63,01 млн тонн нефти, ожидаемый объем транспортировки в 2025 году - 72-74 млн тонн.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

КТК Каспийский трубопроводный консорциум Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия и мир: 2026. Тренды внешней политики

Премьер Дании предположила, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО

 Премьер Дании предположила, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО

Что случилось этой ночью: вторник, 6 января

Уолл-стрит начала неделю в плюсе

 Уолл-стрит начала неделю в плюсе

Трамп заявил, что восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы потребует средств

 Трамп заявил, что восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы потребует средств

Трамп заявил, что выборов в Венесуэле в ближайший месяц не будет

У православных христиан наступил рождественский сочельник

 У православных христиан наступил рождественский сочельник

Делси Родригес стала временным президентом Венесуэлы

Госдеп США объявил всё Западное полушарие "зоной американских интересов"

Мадуро и его супруга в суде в Нью-Йорке не признали вину
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8069 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 88 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });