Досудебное расследование за призывы к атакам на КТК начато в Казахстане
Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Департамент полиции Астаны начал досудебное расследование в отношении граждан, публично призывавших к атакам на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), следует из ответа генерального прокурора Казахстана в ответ на депутатский запрос.
"17 декабря 2025 года департаментом полиции города Астана по факту негативного высказывания граждан относительно повреждения Каспийского трубопроводного консорциума начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 174 Уголовного кодекса РК (разжигание национальной розни)", - говорится в ответе генпрокурора Берика Асылова.
Генпрокурор также сообщил, что в ходе досудебного расследования приняты меры к установлению данных лиц и сбору доказательств их виновности, по результатам которых их действиям будет дана окончательная квалификация и принято процессуальное решение.
"Генеральной прокуратурой ранее был размещен пресс-релиз с предупреждением о недопустимости распространения ложной информации и иных публикаций в масс-медиа с противоправным контентом, а также наличии уголовной и административной ответственности за такие действия. Аналогичную разъяснительную работу с гражданами на постоянной основе проводят прокуроры на местах", - напомнили в надзорном ведомстве.
17 декабря депутат мажилиса парламента Айдос Сарым в своем запросе на имя генпрокурора и премьера республики попросил приравнять к терроризму и госизмене призывы к ударам по КТК.
"Просим вас дать правовую оценку действиям граждан, публично призывающих к нанесению ударов по критически важным для Казахстана инфраструктурным объектам. Рассмотреть возможность квалификации данных действий по статье 256 Уголовного кодекса (пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма) и статье 175 (государственная измена)", - сказал он.
29 ноября в морском порту Новороссийска в результате атаки с применением безэкипажных катеров выведено из строя ВПУ-2, принадлежащее КТК.
МИД Казахстана со своей стороны выразил протест в адрес Украины в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру КТК.
КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ. В 2024 году консорциум отправил по системе 63,01 млн тонн нефти, ожидаемый объем транспортировки в 2025 году - 72-74 млн тонн.
Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.