Досудебное расследование за призывы к атакам на КТК начато в Казахстане

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Департамент полиции Астаны начал досудебное расследование в отношении граждан, публично призывавших к атакам на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), следует из ответа генерального прокурора Казахстана в ответ на депутатский запрос.

"17 декабря 2025 года департаментом полиции города Астана по факту негативного высказывания граждан относительно повреждения Каспийского трубопроводного консорциума начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 174 Уголовного кодекса РК (разжигание национальной розни)", - говорится в ответе генпрокурора Берика Асылова.

Генпрокурор также сообщил, что в ходе досудебного расследования приняты меры к установлению данных лиц и сбору доказательств их виновности, по результатам которых их действиям будет дана окончательная квалификация и принято процессуальное решение.

"Генеральной прокуратурой ранее был размещен пресс-релиз с предупреждением о недопустимости распространения ложной информации и иных публикаций в масс-медиа с противоправным контентом, а также наличии уголовной и административной ответственности за такие действия. Аналогичную разъяснительную работу с гражданами на постоянной основе проводят прокуроры на местах", - напомнили в надзорном ведомстве.

17 декабря депутат мажилиса парламента Айдос Сарым в своем запросе на имя генпрокурора и премьера республики попросил приравнять к терроризму и госизмене призывы к ударам по КТК.

"Просим вас дать правовую оценку действиям граждан, публично призывающих к нанесению ударов по критически важным для Казахстана инфраструктурным объектам. Рассмотреть возможность квалификации данных действий по статье 256 Уголовного кодекса (пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма) и статье 175 (государственная измена)", - сказал он.

29 ноября в морском порту Новороссийска в результате атаки с применением безэкипажных катеров выведено из строя ВПУ-2, принадлежащее КТК.

МИД Казахстана со своей стороны выразил протест в адрес Украины в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру КТК.