В Казахстане предлагают задуматься об альтернативе КТК для экспорта нефти

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Казахстану следует искать альтернативные маршруты транспортировки своей нефти после атак на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявил журналистам депутат мажилиса Мурат Абенов.

"Я думаю, что альтернативные маршруты - это тема номер один, и мы им (этим вопросом - ИФ) занимаемся. По сути, не нагнетая ситуацию. Но каждый раз, когда что-то случается, - это еще один аргумент, который мы должны спокойно использовать и своим партнерам объяснять", - сказал Абенов.

Он назвал атаки на КТК "одним из серьезных аргументов, чтобы нам альтернативные проекты начинать двигать", и добавил, что монополия одного маршрута, "конечно, создала нам проблемы".

Накануне Минэнерго Казахстана сообщило, что атаке беспилотников в районе морского терминала КТК подверглись два танкера - Matilda и Delta Harmony, которые должны были перевозить казахстанскую нефть.

29 ноября 2025 в морском порту Новороссийска в результате атаки с применением безэкипажных катеров было выведено из строя ВПУ-2, принадлежащее КТК. МИД Казахстана со своей стороны выразил протест в адрес Украины в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру КТК.

В декабре глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов заявлял, что альтернативы КТК в плане отгрузки казахстанской нефти не существует, но в будущем страна будет вводить дополнительные маршруты экспорта своего сырья.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1,5 тысячи км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через Россию. В 2024 году консорциум отправил по системе 63,01 млн тонн нефти, ожидаемый объем транспортировки в 2025 году - 72-74 млн тонн.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.