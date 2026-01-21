КТК готовится к демонтажу причального устройства №2, поврежденного при атаке в ноябре

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Генеральный директор "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) Николай Горбань проконтролировал ход работ по восстановлению плавучести и подготовке к демонтажу выносного причального устройства N2 (ВПУ-2), сообщает пресс-служба КТК.

Отмечается, что глава консорциума накануне совершил рабочую поездку на объекты морского терминала (МТ) под Новороссийском, проинспектировал состояние береговых сооружений и резервуарного парка МТ.

"Особое внимание было уделено финализирующим мероприятиям по ремонту выносного причального устройства ВПУ КТК-3. С середины ноября 2025 года в сложных метеорологических условиях на указанном устройстве выполняется частичная замена подводных шлангов и подводных рукавов грузовой системы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 29 ноября 2025 года ВПУ-2 было существенно повреждено в результате атаки с применением безэкипажных катеров. С тех пор отгрузка нефти на экспорт ведется только с ВПУ-1, т.к. ВПУ-3 с середины ноября выведено из эксплуатации для плановой замены шлангов.

Позже Минэнерго Казахстана сообщало, что в декабре наблюдалось временное снижение объемов отгрузки нефти через морской терминал КТК на фоне вынужденной приостановки работы ВПУ-2, продолжающихся ремонтных работ на ВПУ-3, а также неблагоприятных метеоусловий (штормов) в акватории Черного моря.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские, на шельфе Каспия, с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через РФ. В 2024 году консорциум отправил по системе 63,01 млн тонн нефти. Объем транспортировки в 2025 году пока не раскрывался, но последние прогнозы были на уровне 72-74 млн тонн.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.