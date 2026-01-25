В Казахстане заявили, что пуск ВПУ-3 на КТК позволит выполнить утвержденные графики экспорта нефти

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Ввод в эксплуатацию выносного причального устройства №3 на морском терминале "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) обеспечивает выполнение утвержденных графиков транспортировки казахстанской нефти на экспорт, сообщила советник министра - официальный представитель министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева.

"Министерство энергетики подтверждает ввод в эксплуатацию ВПУ-3 на Морском терминале КТК. (...) Это повышает надежность функционирования Морского терминала, расширяет возможности планирования и обеспечивает выполнение утвержденных графиков транспортировки казахстанской нефти на экспорт", - говорится в комментарии официального представителя Минэнерго Казахстана, распространенном в воскресенье.

Ранее в воскресенье КТК сообщил о завершении ремонта и возобновлении эксплуатации ВПУ-3. Теперь отгрузка нефти на морском терминале консорциума на Черном море ведется в штатном режиме через КТК ВПУ-1 и КТК ВПУ-3.

Частичная замена подводных шлангов и рукавов грузовой системы на ВПУ-3 велась в сложных метеорологических условиях с середины ноября 2025 года. С конца ноября КТК отгружал нефть только с одного выносного причального устройства - ВПУ-1, так как 29 ноября ВПУ-2 было существенно повреждено в результате атаки с применением безэкипажных катеров. Сообщалось, что ВПУ-2 не подлежит дальнейшей эксплуатации, консорциум готовится к его демонтажу.

"Сроки и объем проведения ремонтных работ (на ВПУ-3 - ИФ) были оптимизированы после целенаправленной террористической атаки безэкипажным катером КТК ВПУ-2, приведшей к его повреждению и прекращению работы", - отмечал консорциум.

Ранее в Минэнерго Казахстана сообщали, что в декабре 2025 года республика временно сократила отгрузку нефти через морской терминал КТК из-за вынужденной приостановки работы ВПУ-3 вследствие атаки БПЛА и из-за непогоды. Также сообщалось, что национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) в декабре 2025 года перенаправила около 300 тыс. тонн нефти на альтернативные экспортные маршруты в связи с ограничениями поставок через систему КТК.