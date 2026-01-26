Поиск

Кредиторская задолженность сельского хозяйства к 1 декабря превысила 3 трлн рублей

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В России кредиторская задолженность сельского хозяйства, по данным на 1 декабря 2025 года, составила 3 трлн 010,5 млрд рублей против 2 трлн 886,6 млрд рублей годом ранее, сообщается в материалах Банка России.

Таким образом, она выросла на 4,3%.

По данным на 1 ноября 2025 года кредиторская задолженность составляла 2 трлн 999,4 млрд рублей.

Просроченная кредиторская задолженность начала расти. По данным на 1 декабря 2025 года, она составила 56,2 млрд рублей против 55,1 млрд рублей на 1 ноября. Но этот показатель ниже, чем на 1 октября, - 61,3 млрд рублей.

В ноябре кредитование сельского хозяйства снизилось до 152,3 млрд рублей со 159,4 млрд рублей в октябре. В годовом выражении отмечен рост на 27,7% (119,3 млрд в ноябре 2024 года).

Наибольший объем предоставленных аграриям кредитных ресурсов в 2025 году пришелся на март - 267,8 млрд рублей. Затем отмечается ежемесячное снижение: в апреле - до 163 млрд 107 млн рублей, в мае - до 157 млрд 622 млн рублей, в июне - до 120 млрд 969 млн рублей, в июле - до 115 млрд 768 млн рублей. С августа наметился рост - до 124,7 млрд рублей, в сентябре - до 132,5 млрд рублей, в октябре - до 159,4 млрд рублей, но в ноябре опять пошло снижение - 152,3 млрд рублей.

В материалах эти данные указаны в строке "Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях".

Кредитование производителей пищевых продуктов (включая напитки) и табака в ноябре 2025 года выросло до 196,96 млрд рублей со 182,2 млрд рублей в октябре. В годовом выражении рост составил 1,4 раза (138,9 млрд рублей в ноябре 2024 года).

Просроченная задолженность пищепрома по кредитам к 1 декабря 2025 года выросла до 52,9 млрд рублей с 49,8 млрд рублей на 1 ноября и 41,3 млрд рублей на 1 декабря 2024 года.

Банк России ЦБ РФ АПК
