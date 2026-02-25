Кредиторская задолженность сельского хозяйства России за год выросла на 9,7%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Кредиторская задолженность сельского хозяйства России, по данным на 1 января 2026 года, составила 3 052,4 млрд рублей против 2 789 млрд рублей годом ранее, сообщается в материалах Банка России.

Таким образом, рост составил 9,7%.

На 1 декабря 2025 года кредиторская задолженность составляла 3 010,5 млрд рублей.

По данным ЦБ, просроченная кредиторская задолженность продолжает расти. На 1 января 2026 года она составила 57,05 млрд рублей против 56,2 млрд рублей на 1 декабря 2025 года. Но этот показатель ниже показателя на 1 января 2025 года, составившего 82 млрд рублей.

В материалах эти данные указаны в строке "сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях".

Кредиторская задолженность производителей пищевых продуктов (включая напитки) и табака на 1 января 2026 года составила 1 937,7 млрд рублей против 1 759,3 млрд рублей годом ранее. Этот показатель также выше, чем на 1 декабря 2025 года ( 1 922,8 млрд рублей).

Просроченная задолженность по кредитам в пищепроме к 1 января 2026 года составила 44,9 млрд рублей против 52,9 млрд рублей на 1 декабря 2025 года. Но она оказалась выше, чем на 1 января 2025 года, - 37,9 млрд рублей.