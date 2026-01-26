Поиск

"Тенгизшевройл" возобновил добычу нефти после восьми дней перерыва

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - "Тенгизшевройл" начал поэтапное возобновление добычи нефти, остановленной 18 января из-за возгорания на заводе, сообщили "Интерфаксу" в ТШО.

"Тенгизшевройл (ТШО) подтверждает безопасный запуск системы распределения электроэнергии и начальный этап возобновления добычи сырой нефти. ТШО работает над поэтапным увеличением объемов добычи по мере того, как будут позволять условия", - сообщили в компании.

Там не уточнили на каком из месторождений начата добыча. Она была остановлена на месторождения Тенгиз и Королевское.

В компании заверили, что остаются приверженными "обеспечению безопасной и надежной производственной деятельности", а "помимо этого, ТШО не комментирует конкретные детали своей производственной деятельности".

На месторождении Тенгиз 18 января загорелись трансформаторы. Пожар быстро потушили, обошлось без пострадавших. СМИ сообщали, что на тот момент производственная деятельность ТШО продолжалась в штатном режиме.

19 января оператор месторождения Тенгиз - ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) сообщил, что временно приостановил добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское из-за проблем с системами распределения электроэнергии.

Минэнерго Казахстана создало специальную комиссию для расследования причин остановки нефтедобычи на месторождении Тенгиз после нарушения работы энергосистемы. На месторождение Тенгиз выезжал вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев для мониторинга ситуации и координации взаимодействия с оператором.

В состав спецкомиссии вошли представители территориального департамента комитета государственного энергетического надзора и контроля, управления энергетики акимата Атырауской области, системного оператора АО "KEGOC" и представители ТОО "Тенгизшевройл".

ТОО "Тенгизшевройл" - оператор одного из крупнейших в Казахстане нефтегазовых месторождений Тенгиз, его запасы нефти - 3,1 млрд тонн. Участниками ТШО являются Chevron (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).

