"Тенгизшевройл" возобновил добычу на Королевском

Добыча на месторождении Тенгиз возобновится в ближайшее время

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - "Тенгизшевройл" (ТШО) возобновил добычу на Королевском месторождении, добыча на Тенгизе восстановится в ближайшее время, сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.

"Завод второго поколения и Королевское месторождение запущены, Тенгиз готовится к возобновлению добычи в ближайшее время", - заявило ведомство.

Завод второго поколения начал работу 26 января.

"В настоящий момент работа завода обеспечивается за счет сырья с Королевского месторождения, которое также было запущено в 4:00 утра. Текущий поток сырья на ЗВП (завод второго поколения - ИФ) составляет 2 500 тонн в сутки", - пояснили в Минэнерго.

На Тенгизе "объявлена полная мобилизация всех сил и технических ресурсов" и "задействован весь необходимый персонал для проведения финальных технических испытаний", идет проверка энергетических объектов и систем распределения электроэнергии.

"На настоящий момент подтвержден безопасный запуск системы энергоснабжения, и месторождение Тенгиз будет запущено в ближайшее время. Перед компанией "Тенгизшевройл" поставлена задача максимально ускорить восстановление добычи при строгом соблюдении требований промышленной безопасности и охраны труда", - заверили в министерстве.

Говоря о заводе, в Минэнерго заявили, что ко 2 февраля на производстве планируют возобновить работу через системы повышения давления с использованием компрессора и четырех трансформаторов, что обеспечит "полноценную и стабильную подачу сырья на комплекс технологических линий и завод второго поколения".

"Министерство энергетики и "КазМунайГаз" оказывают ТШО всестороннее содействие в координации технических мероприятий и осуществляют ежечасный мониторинг ситуации. (...) Компания ТШО остается приверженной обеспечению надежной производственной деятельности и будет наращивать объемы добычи поэтапно, по мере готовности всей инфраструктуры и подтверждения безопасности всех процессов", - говорится в сообщении.

Вопрос восстановления производственного цикла находится на особом и постоянном контроле руководства профильного министерства.

На месторождении Тенгиз 18 января загорелись трансформаторы. Пожар быстро потушили. На следующий день "Тенгизшевройл" сообщил, что остановил добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское из-за проблем с системами распределения электроэнергии.

ТОО "Тенгизшевройл" - оператор одного из крупнейших в Казахстане нефтегазовых месторождений Тенгиз, его запасы нефти - 3,1 млрд тонн. Участниками ТШО являются Chevron (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).