Поиск

"Тенгизшевройл" возобновил добычу на Королевском

Добыча на месторождении Тенгиз возобновится в ближайшее время

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - "Тенгизшевройл" (ТШО) возобновил добычу на Королевском месторождении, добыча на Тенгизе восстановится в ближайшее время, сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.

"Завод второго поколения и Королевское месторождение запущены, Тенгиз готовится к возобновлению добычи в ближайшее время", - заявило ведомство.

Завод второго поколения начал работу 26 января.

"В настоящий момент работа завода обеспечивается за счет сырья с Королевского месторождения, которое также было запущено в 4:00 утра. Текущий поток сырья на ЗВП (завод второго поколения - ИФ) составляет 2 500 тонн в сутки", - пояснили в Минэнерго.

На Тенгизе "объявлена полная мобилизация всех сил и технических ресурсов" и "задействован весь необходимый персонал для проведения финальных технических испытаний", идет проверка энергетических объектов и систем распределения электроэнергии.

"На настоящий момент подтвержден безопасный запуск системы энергоснабжения, и месторождение Тенгиз будет запущено в ближайшее время. Перед компанией "Тенгизшевройл" поставлена задача максимально ускорить восстановление добычи при строгом соблюдении требований промышленной безопасности и охраны труда", - заверили в министерстве.

Говоря о заводе, в Минэнерго заявили, что ко 2 февраля на производстве планируют возобновить работу через системы повышения давления с использованием компрессора и четырех трансформаторов, что обеспечит "полноценную и стабильную подачу сырья на комплекс технологических линий и завод второго поколения".

"Министерство энергетики и "КазМунайГаз" оказывают ТШО всестороннее содействие в координации технических мероприятий и осуществляют ежечасный мониторинг ситуации. (...) Компания ТШО остается приверженной обеспечению надежной производственной деятельности и будет наращивать объемы добычи поэтапно, по мере готовности всей инфраструктуры и подтверждения безопасности всех процессов", - говорится в сообщении.

Вопрос восстановления производственного цикла находится на особом и постоянном контроле руководства профильного министерства.

На месторождении Тенгиз 18 января загорелись трансформаторы. Пожар быстро потушили. На следующий день "Тенгизшевройл" сообщил, что остановил добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское из-за проблем с системами распределения электроэнергии.

ТОО "Тенгизшевройл" - оператор одного из крупнейших в Казахстане нефтегазовых месторождений Тенгиз, его запасы нефти - 3,1 млрд тонн. Участниками ТШО являются Chevron (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).

Казахстан Тенгиз Минэнерго Тенгизшевройл Королевское
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Делегаты ОПЕК+ допустили сохранение текущего производственного плана на март

Демократы в Сенате потребовали пересмотра закона о внутренней безопасности

 Демократы в Сенате потребовали пересмотра закона о внутренней безопасности

Uniper добивается от "Газпрома" платы за прокачку газа "Северного потока"

 Uniper добивается от "Газпрома" платы за прокачку газа "Северного потока"

В России продажи алкоголя в 2025 году снизились на 9,3%

 В России продажи алкоголя в 2025 году снизились на 9,3%

КТК вернул в эксплуатацию причальное устройство №3 после ремонта

ЦБ задумался о дифференциации срока нахождения человека в базе данных о мошенниках

Аналитики ждут ближайшее снижение ставки ФРС не раньше июня

Драгметаллы продолжают обновлять рекорды, платина выросла на 30% с начала года

 Драгметаллы продолжают обновлять рекорды, платина выросла на 30% с начала года

Глава Czechoslovak Group стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире

 Глава Czechoslovak Group стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8242 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });