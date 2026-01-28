Казахстан недополучил почти 1 млн т нефти из-за приостановки добычи на Тенгизе и Королевском

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Казахстан недополучил почти 1 млн тонн нефти из-за приостановки добычи на месторождениях Тенгиз и Королевское, сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

"Если мы говорим об объёме, то порядка 900 тыс. тонн на сегодняшний момент", - сказал министр, отвечая в среду на брифинге на вопрос, сколько составили потери от остановки Тенгиза.

При этом глава Минэнерго добавил, что "встречался с руководством Chevron, ТШО (оператор одного из крупнейших в Казахстане нефтегазовых месторождений Тенгиз – ТОО "Тенгизшевройл", ТШО - ИФ)". "Они обещают этот объём нагнать. Поэтому в годовом эквиваленте мы считаем, что республика не потеряет ничего", - уверен он.

Ранее сообщалось, что на месторождении Тенгиз 18 января произошло возгорание трансформаторов. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет. СМИ сообщали, что на тот момент производственная деятельность ТШО продолжалась в штатном режиме.

19 января оператор месторождения Тенгиз сообщил, что временно приостановил добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское из-за проблем с системами распределения электроэнергии.

Минэнерго Казахстана создало специальную комиссию для расследования причин приостановки нефтедобычи на месторождении Тенгиз после нарушения работы энергосистемы.

В состав спецкомиссии вошли представители территориального департамента комитета государственного энергетического надзора и контроля, управления энергетики акимата Атырауской области, системного оператора АО "KEGOC" и представители ТОО "Тенгизшевройл".

Запасы нефти месторождения Тенгиз – 3,1 млрд тонн. Участниками ТШО являются Chevron (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).