Ливия заключила стратегическое соглашение с TotalEnergies и ConocoPhillips

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Власти Ливии подписали стратегическое соглашение с французской TotalEnergies и американской ConocoPhillips, которое, как ожидается, позволит увеличить более чем вдвое добывающие мощности проекта Waha.

TotalEnergies и ConocoPhillips являются участниками этого проекта наряду с ливийской госкомпанией National Oil Company (NOC).

Соглашение предусматривает иностранные инвестиции на сумму более $20 млрд в течение 25 лет, сообщил в микроблоге премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба.

TotalEnergies сообщила о подписании соглашения с Ливией о продлении концессий по проекту Waha до 31 декабря 2050 года.

"Соглашение устанавливает новые финансовые условия, которые позволят увеличить производство в рамках этих концессий, составляющее в настоящее время порядка 370 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сутки), - говорится в пресс-релизе TotalEnergies. - Это подготавливает почву для новой фазы инвестиций, в том числе в разработку месторождения North Gialo, добыча на котором может составит 100 тысяч б.н.э./сутки".

Дбейба сообщил в соцсети, что соглашение позволит увеличить добывающие мощности проекта до 850 тысяч б.н.э./сут. и обеспечит стране чистый доход в размере более $376 млрд в течение срока его действия.

Соглашение с властями Ливии было подписано 23 января на саммите Lybya Energy & Economic в Триполи. Оно предусматривает развитие четырех нефтяных месторождений в стране, а также включает программу разведки на 19 концессионных участках.

