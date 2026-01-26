Поиск

Правительство готовит пакет предложений для стабилизации ситуации в "Почте России"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Заместитель главы фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко сообщил о готовящихся инициативах, направленных для разрешения кризисной ситуации в "Почте России".

"Сейчас правительство занимается тем, что формирует целый пакет предложений, которые способствуют стабилизации ситуации в акционерном обществе "Почта России". Председатель правительства сообщил, что также готовятся поправки в закон о почте, которые будут направлены на то, чтобы помочь акционерному обществу выйти из кризисной ситуации", - сказал Ревенко журналистам в понедельник по итогам встречи руководства фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

По словам депутата, "премьер-министр сказал, что он лично занимается сейчас этим вопросом и разрешением той ситуации, в которой оказалась "Почта России". К этому вопросу по поручению президента подключен вице-премьер Дмитрий Григоренко, добавил Ревенко.

По его словам, депутаты ожидают "конкретных действий от кабинета министров". "Мы будем поддерживать кабинет министров в действиях, направленных на оздоровление ситуации в "Почте России", - сказал Ревенко.

Встреча руководства фракции с председателем правительства состоялась в преддверии отчета кабинета министров в Госдуме за 2025 год. Он запланирован на последней неделе февраля, в период с 24 по 26 февраля, сообщил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

