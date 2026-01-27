"Почта России" за 3 года выручила более 50 млрд руб. от продажи непрофильных активов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - АО "Почта России" за три года реализовало непрофильные активы на сумму более 50 млрд рублей, сообщил генеральный директор компании Михаил Волков на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник.

Кроме того, за этот период компания сократила издержки более чем на 17 млрд рублей. "Это без учета инфляции, которая за три года, в первую очередь - в логистическом сервисе, была значительно более 40%", - уточнил глава компании.

За счет собственных средств "Почта России" за три года инвестировала более 27 млрд рублей в повышение заработных плат сотрудникам основного производства, более 16 млрд рублей - в поддержание и развитие инфраструктуры.

Волков также сообщил, что в рамках программы повышения эффективности компании за этот период производительность труда выросла более чем на 50%. "Это абсолютный рекорд не только в "Почте", но и в целом на рынке", - отметил Волков.

По его словам, за счет развития новых и коммерческих направлений деятельности, двукратного роста развития электронной почтовой системы, развития коммерческих логистических сервисов для участников рынка электронной коммерции "Почте России" удалось компенсировать падение выручки в традиционных почтовых сегментах.

"Результатом этой работы стал выход компании на операционную прибыль. Уже три года компания работает с операционной прибылью. Сокращены убытки, долг", - отметил Волков.

Он также сообщил, что за три года было модернизировано более 3 тыс. отделений почтовой связи в сельской местности, сформирована программа модернизации до 2030 года. "Сейчас на площадке правительства рассматривается вопрос о финансировании данной программы. Пока на 2026 год бюджет не доведен", - отметил гендиректор "Почты России".

"Безусловно, еще много предстоит сделать. Безусловно, много вопросов и проблем. Но мы понимаем и это обсуждаем совместно с правительством, что исключительно мер повышения внутренней эффективности недостаточно для того, чтобы решить системные вопросы, системные проблемы, с которыми столкнулась "Почта", - сказал глава компании.

"Почта России" - российский национальный почтовый оператор, был преобразован в АО из ФГУПа 1 октября 2019 года. Насчитывает свыше 38 тыс. отделений. Единственным акционером АО "Почта России" является РФ в лице Росимущества.

По итогам III квартала выручка "Почты России" по МСФО составила 53,5 млрд рублей, снизившись на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Прибыль от операционной деятельности в III квартале достигла 5,2 млрд рублей, что почти в 7 раз больше, чем за тот же период 2024 года. Чистая прибыль составила 10,3 млрд рублей, увеличившись в 3,6 раза. Чистый убыток за январь-сентябрь составил 13,5 млрд рублей, увеличившись на 43,9%.