Темпы роста инвестактивности предприятий РФ в IV квартале были максимальными в 2025 году

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Рост инвестиционной активности российских компаний в IV квартале 2025 года продолжился, его темп был самым высоким в 2025 году, говорится в комментарии ЦБ РФ по итогам опроса предприятий.

Компании ожидают, что инвестиции в I квартале 2026 года продолжат расти, но в меньшей мере, чем в среднем в 2025 году, подчеркивает Банк России. Наиболее позитивные ожидания по росту инвестиций на I квартал 2026 года у предприятий электроэнергетики, минимальные - у предприятий оптовой торговли.

Рост инвестиций в IV квартале 2025 года ускорился по сравнению с III кварталом 2025 года в большинстве отраслей, кроме электроэнергетики и водоснабжения, обрабатывающих предприятий, производящих инвестиционные товары, а также торговли автотранспортными средствами.

Среди сдерживающих инвестиционную активность факторов, согласно опросу, возросло влияние неопределенности экономической ситуации, а также сдержанного спроса на продукцию предприятий. "Стоимость кредитных средств при снижении их ограничивающего влияния остается лишь на четвертом месте в перечне сдерживающих факторов", - отмечает ЦБ.

Загрузка производственных мощностей в IV квартале 2025 года снизилась до 77,9% против 78,4% в III квартале 2025 года. Некоторое уменьшение загрузки мощностей отмечалось в ряде отраслей, за исключением электроэнергетики и водоснабжения, а также строительства, где загрузка выросла. В сельском хозяйстве и торговле загрузка мощностей практически не изменилась.