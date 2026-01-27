Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник консолидируется при смешанной динамике "фишек" после снижения в начале недели на итогах прошедших 23-24 января в Абу-Даби трехсторонних переговоров между делегациями США, России и Украины относительно урегулирования украинского конфликта. Негативом во вторник выступает дешевеющая нефть (фьючерс на Brent опустился к $65 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов не претерпел существенных изменений.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2766,78 пункта (-0,05%); снизились акции "Норникеля" (-1,2%), "Русала" (-1,2%), но подросли бумаги "Группы компаний ПИК" (+0,5%), "ВК" (+0,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 января, составляет 76,0101 руб. (+8,55 копейки).