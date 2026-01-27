Поиск

Китайская Anta Sports покупает 29% акций Puma за 1,5 млрд евро

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Китайский производитель спортивных товаров Anta Sports Products Ltd. покупает 29,06% акций германской Puma SE за 1,5 млрд евро.

Как говорится в сообщении Anta для Гонконгской биржи, компания приобретет 43,015 млн акций Puma по 35 евро за бумагу у Artemis, холдинговой компании семьи Пино.

Цена бумаг Puma на закрытие рынка в понедельник составила 21,63 евро.

Китайская компания станет крупнейшим акционером Puma, однако ее доля будет ниже порога в 30%, достижение которого по германскому законодательству требовало бы от Anta сделать предложение другим акционерам о выкупе акций.

Сообщения о том, что семья Пино рассматривает возможность продажи доли в Puma, появились еще летом прошлого года. Среди претендентов на покупку этой доли, помимо Anta, назывались китайская Li Ning Co. и японская Asics Corp.

Акции германского производителя спортивных товаров, созданного в 1948 году, подешевели на 32% за последний год. Компания испытывает ряд сложностей, в том числе, связанных с негативными последствиями американских пошлин. Кроме того, Puma проигрывает в конкуренции как лидерам рынка Nike Inc. и Adidas, так и быстро растущим брендам, таким как New Balance, On и Hoka.

В октябре прошлого года Puma объявила о намерении сократить 900 рабочих мест до конца 2026 года в рамках реструктуризации, рассчитывая вернуться на прибыльный уровень в 2027 году.

Для Anta покупка Puma является частью плана увеличения присутствия за пределами Китая. С момента проведения листинга в Гонконге в 2007 году компания расширяет портфель иностранных брендов, ей принадлежат права на итальянский бренд Fila в Китае и на японский горнолыжный бренд Descente.

В 2019 году Anta возглавила консорциум, который приобрел Amer Sports - владельца бренда премиальной верхней одежды Arc'teryx, производителя теннисных ракеток Wilson и бейсбольных бит Louisville Slugger. В прошлом году Anta купила бренд производителя товаров для активного отдыха Jack Wolfskin.

Акции Anta прибавляют в цене 1,6% в ходе торгов в Гонконге во вторник. За последний год их стоимость снизилась на 6%.

Puma Anta
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Ъ" сообщил о предложении Минфина легализовать онлайн-казино в России

 "Ъ" сообщил о предложении Минфина легализовать онлайн-казино в России

Нефть Brent подешевела до $65,14 за баррель

Трамп сообщил о повышении пошлин для Южной Кореи до 25%

 Трамп сообщил о повышении пошлин для Южной Кореи до 25%

"Норникель" пока не может договориться с китайскими партнерами по медным мощностям

Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина

 Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина

Золото подорожало выше $5100 за унцию, серебро превысило $110

 Золото подорожало выше $5100 за унцию, серебро превысило $110

Brent подорожала до $66,18 за баррель

Делегаты ОПЕК+ допустили сохранение текущего производственного плана на март

Демократы в Сенате потребовали пересмотра закона о внутренней безопасности

 Демократы в Сенате потребовали пересмотра закона о внутренней безопасности

Uniper добивается от "Газпрома" платы за прокачку газа "Северного потока"

 Uniper добивается от "Газпрома" платы за прокачку газа "Северного потока"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8250 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 59 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 128 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });