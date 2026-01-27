Китайская Anta Sports покупает 29% акций Puma за 1,5 млрд евро

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Китайский производитель спортивных товаров Anta Sports Products Ltd. покупает 29,06% акций германской Puma SE за 1,5 млрд евро.

Как говорится в сообщении Anta для Гонконгской биржи, компания приобретет 43,015 млн акций Puma по 35 евро за бумагу у Artemis, холдинговой компании семьи Пино.

Цена бумаг Puma на закрытие рынка в понедельник составила 21,63 евро.

Китайская компания станет крупнейшим акционером Puma, однако ее доля будет ниже порога в 30%, достижение которого по германскому законодательству требовало бы от Anta сделать предложение другим акционерам о выкупе акций.

Сообщения о том, что семья Пино рассматривает возможность продажи доли в Puma, появились еще летом прошлого года. Среди претендентов на покупку этой доли, помимо Anta, назывались китайская Li Ning Co. и японская Asics Corp.

Акции германского производителя спортивных товаров, созданного в 1948 году, подешевели на 32% за последний год. Компания испытывает ряд сложностей, в том числе, связанных с негативными последствиями американских пошлин. Кроме того, Puma проигрывает в конкуренции как лидерам рынка Nike Inc. и Adidas, так и быстро растущим брендам, таким как New Balance, On и Hoka.

В октябре прошлого года Puma объявила о намерении сократить 900 рабочих мест до конца 2026 года в рамках реструктуризации, рассчитывая вернуться на прибыльный уровень в 2027 году.

Для Anta покупка Puma является частью плана увеличения присутствия за пределами Китая. С момента проведения листинга в Гонконге в 2007 году компания расширяет портфель иностранных брендов, ей принадлежат права на итальянский бренд Fila в Китае и на японский горнолыжный бренд Descente.

В 2019 году Anta возглавила консорциум, который приобрел Amer Sports - владельца бренда премиальной верхней одежды Arc'teryx, производителя теннисных ракеток Wilson и бейсбольных бит Louisville Slugger. В прошлом году Anta купила бренд производителя товаров для активного отдыха Jack Wolfskin.

Акции Anta прибавляют в цене 1,6% в ходе торгов в Гонконге во вторник. За последний год их стоимость снизилась на 6%.